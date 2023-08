Xbox Game Pass für PC: Neue Spiele im September 2023

Am Horizont könnt ihr schon erblicken, welch wundervolle Spiele auf euch warten.

Beim Xbox Game Pass ist jeder Monat ein Kommen und Gehen. Unter anderem können wir uns über eines der absoluten Rollenspiel-Highlights des Jahres sowie einem einzigartigen Adventure aus der Devolver-Digital-Schmiede freuen. Allerdings wird es auch wieder einige Abschiede gaben.

Noch ist recht wenig bekannt über den Game Pass im September. Lediglich zwei Spiele sind bis dato bekannt, doch die haben es wirklich in sich. Welche Titel das Angebot verlassen, ist hingegen noch gar nicht bekannt. Sicher ist nur, dass es welchen an den Kragen geht.

Highlight: Starfield

Genre: Weltraum-Rollenspiel | Entwickler: Bethesda Game Studios | Release: 6. September 2023 | Im Game Pass ab: 6. September 2023

Starfield ist das neue Rollenspiel-Großprojekt der Fallout- und Skyrim-Macher, bei dem ihr mit eurem Raumschiff durch die Weiten des Alls reist und über 1.000 Planeten erkunden könnt.

So wie wir es bereits aus den geistigen Vorgängern kennen, bekommt ihr wieder epische Geschichten, ein ausgeklügeltes Skill-System und absolute Freiheit geboten. Zudem könnt ihr nicht nur euren eigenen Charakter erstellen, sondern gleich euer ganzes Raumschiff.

Weitere neue Spiele im September 2023

Ab 5. September

Gris: Ein charmantes Adventure, bei dem ihr versucht, die schmerzhaften Erfahrungen eines Mädchens zu verarbeiten. (PC, Konsole und Cloud)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im September 2023

Noch sind keine Abgänge aus dem Game Pass bekannt.

