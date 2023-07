Ihr könnt gerade auf Xbox über 40 Spiele kostenlos ausprobieren

Demos sind immer was Feines und auf der Xbox könnt ihr es jetzt so richtig krachen lassen!

Kennt ihr noch Demos ? Ja, wir meinen zum Beispiel die kostenlosen Probeversionen, die ihr in regelmäßigen Abständen auf dem Steam Next Fest testen könnt. Aber wir reden auch von den echten Demos in den späten 90er-Jahren. Mensch, das waren teilweise richtig aufwendige Kreationen, um die Leute zum Kauf zu überreden, bevor die Welt pünktlich zum Millennium untergeht.

In den letzten Jahren sind Demos aber immer mehr in Vergessenheit geraten und vor allem auf den Konsolen sind sie fast so selten wie das Pokémon Mew hinter dem Mülleimer bei der MS Anne.

Jetzt gibt die Xbox aber Vollgas. Denn Microsoft hat nicht nur eine, nicht zwei, sondern stolze 40 Demos veröffentlicht, die ihr ausprobieren könnt - und das selbstverständlich gratis. Das ID@Xbox Demo Fest läuft vom 11. bis 17. Juli 2023.

Von Soulslike-Pinocchio bis hin zu fliegenden Katzen

In Sachen Genre-Geschmäcker dürfte jeder von euch abgeholt werden. Microsoft hat gemeinsam mit den teilnehmenden Indie-Studios ein facettenreiches Demo-Paket geschnürt. Moment, haben wir Indie gesagt? Ja, in der Tat: Wer auf Triple-A-Blockbuster wie Cyberpunk 2077, Assassin's Creed oder Battlefield hofft, wird eine Enttäuschung erfahren.

Hier stehen die kleinen Spiele im Vordergrund, die oftmals aber über nicht weniger Herzblut verfügen als große Titel - ganz im Gegenteil. Die vollständige Liste liest sich wie folgt:

Bang-On Balls: Chronicles

BattleCakes

Black Skylands

Born of Bread

Boxville

Cell Scientists: Beyond

Cross Tails

Daymare: 1994 Sandcastle

Death Relives

Demonschool

Deserted

Dynacat

Evil Wizard

Exhausted Man

Fall of Porcupine

Frank and Drake

Knights of Braveland

Let’s Cook Togther 2

Lies of P

9:36 Lies of P: In über 9 Minuten wird euch das stylische Soulslike ausführlich erklärt

Lunark

Marble It Up! Ultra

Metaball

Metal Mind

Overpass: Rhythm Roadtrip

Pixel Cafe

Pocket Bravery

PolyFury

Punch Club 2: Fast Forward

Raging Bytes

Rain World

Sea of Stars

0:53 Sea of Stars - Gameplay aus dem Retro-Rollenspiel

Sker Ritual

Slave Zero X

Space Boat

Spirit Hunters: Infinite Horde

Spirit of the Island

Stonks-9800: Stock Market Simulator

The Isle Tide Hotel

The Night of the Rabbit

The Wandering Village

Trinity Fusion

Worldless

WrestleQuest

Na, ist was für euch dabei? Wenn ja: Viel Spaß beim Spielen! Wenn nein, bekommt ihr hier als kleine Entschädigung noch ein paar brandheiße Storys aus dem Xbox-Kosmos:

Habt ihr eine oder gar mehrere der obigen Spiele-Demos ausprobiert? Wenn ja, welche und haben sie euch Spaß gemacht? Sind manche davon auf eurer Wunschliste gelandet oder konnte euch am Ende keins wirklich überzeugen? Und vor allem: Würdet ihr euch über mehr und vor allem regelmäßige Demos auf Xbox, PlayStation und Nintendo Switch freuen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!