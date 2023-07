Xbox Game Pass für PC und Konsole: Im Juli 2023 gibt's gleich drei neue Strategiespiele

Dieser freundliche Dino trägt euer Dorf in The Wandering Village durch die Welt.

Strategen, aufgemerkt! Falls ihr den Xbox Game Pass abonniert habt, dann warten im Juli 2023 drei interessante Neuzugänge auf euch. Aber natürlich gibt es auch abseits von Strategiespielen Nachschub – wir verraten euch, welche Spiele kommen und welche schon bald aus dem Abo verschwinden.

Denkt dran, dass Microsoft nie alle Spiele des Monats auf einmal ankündigt, sondern sie häppchenweise bekannt gibt. Wir aktualisieren diesen Artikel entsprechend.

The Wandering Village

8:28 The Wandering Village - Early-Access-Fazit zum Aufbauspiel auf dem Dino-Rücken

Genre: Aufbau-Strategie | Entwickler: Stray Fawn Studio | Release: 14. September 2022 (Early Access) | Im Game Pass ab: 20. Juli 2023

So ein Aufbauspiel gibt’s nicht oft: In The Wandering Village lasst ihr euch mitsamt Siedlung auf dem Rücken einer riesigen Kreatur durch die Welt tragen. Ob ihr mit diesem Wesen, genannt »Onbu«, in harmonischer Symbiose lebt oder es für eure eigenen Ansprüche rücksichtslos ausbeutet, bleibt euch überlassen. Ihr könnt Onbu etwa pflegen und damit sein Vertrauen gewinnen – aber auch seine Blutbahnen anzapfen, um daraus Pudding zu kochen.

Schon im Early Access hat uns die hübsche Dorfsimulation gut gefallen, auch wenn wir uns für den finalen Release noch etwas mehr Abwechslung und Anspruch wünschen. Denn bisher war The Wandering Village auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ziemlich schnell zu bezwingen.

Weitere neue Spiele im Xbox Game Pass im Juli 2023

Ab 3. Juli

Arcade Paradise: Ihr baut eure eigene Arcade-Halle in den 1990ern auf und verwaltet sie. (PC und Konsole)

Ab 5. Juli

Sword and Fairy: Together Forever: Action-Rollenspiel mit ostasiatisch inspiriertem Fantasy-Setting. (PC und Konsole)

Ab 14. Juli

Exoprimal: Third-Person-Shooter mit Dinosaurier-Horden und viel Zeug, das explodiert. (PC und Konsole)

2:51 Zähne, Stahl und Explosionen soweit das Auge reicht: Exoprimal hat einen Releasetermin

Ab 18. Juli

Techtonica: Weltraumfabrik-Aufbau aus Ego-Perspektive, erinnert an Satisfactory und Deep Rock Galactic. (PC und Konsole)

Ab 31. Juli

Venba: Story-Spiel über eine indische Familie, die nach Kanada auswandert und gerne zusammen traditionelle Gerichte kocht. (Konsole, PC noch nicht angekündigt)

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass im Juli 2023

Ab dem 15. Juli 2023 müsst ihr von folgenden Spielen im Abo Abschied nehmen. Bis dahin könnt ihr sie noch ohne Aufpreis spielen und mit dem Game-Pass-Rabatt kaufen.