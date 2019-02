Am 18. März findet dieses Jahr erneut die Game Developers Conference (GDC) statt. Microsoft möchte dies zum Anlass nehmen, um einen neuen Dienst vorzustellen, der Xbox Live und seine Spiele auf mehr Geräten als nur den PC und der Xbox One verfügbar macht. Dazu gehören vor allem Mobile alternativen wie iOS- und Android-Geräte, aber auch Nintendos Switch.

Bei Xbox Live handelt es sich um Microsofts Online-Service für die Xbox. Darin müssen sich Spieler einen Account erstellen, wenn sie die Online-Funktionen der Konsole nutzen wollen. Gleichzeitig läuft hierüber auch das Play-Anywhere-Feature. Damit können Nutzer ausgewählte Spiele ohne Kosten sowohl auf der Xbox, als auch auf ihrem PC spielen.

Wie aus einem Eintrag des offiziellen GDC Veranstaltungs-Kalenders hervorgeht, soll der neue Service nun mittels Crossplay dafür sorgen, dass Xbox-Live seine Reichweite immens vergrößert. Aktuell seien 400 Millionen Geräte verzeichnet, auf denen Microsofts Online-Dienst aktiv genutzt wird. Diese sollen sich mithilfe des sogenannten XDK-Service auf über zwei Milliarden erhöhen. (via Windowscentral)

"Xbox-Live-Spieler sind sehr aktiv und verbunden auf der Xbox und dem PC, aber jetzt können sie ihre Achievements, ihre Freundesliste, ihre Clubs und noch mehr auf nahezu allen Geräte mit sich nehmen."

Minecraft machts vor

Es wäre nicht das erste Mal, dass Microsoft den Versuch wagt, unterschiedliche Geräte mittels Xbox Live miteinander zu verbinden. Mit Mojang's Survival-Phänomen Minecraft ist ihnen das bereits schon gelungen. Um das nämlich auf iOS, Android oder der Switch spielen zu können, muss man sich in seinen Xbox Live-Account einloggen.

In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt zudem das kürzlich angekündigte Project xCloud. Mit diesem neuen Service will Microsoft mittels Stream dafür sorgen, dass Spiele aus der Xbox Live-Bibliothek ebenfalls auf einer Vielzahl an Geräten abseits des PCs und der Xbox gespielt werden können.

Wie der XDK-Service genau funktionieren wird, erfahren wir wohl erst im März. Microsoft erwartet für die Präsentation vor allem Service-Ingenieure und Videospiel-Produzenten, die ihre Social-Services von Microsoft übernehmen lassen wollen oder Interesse an Multi-Plattform-Strategien zeigen. Es soll letztlich dazu beitragen, dass Spieler »zuschauen, kaufen, spielen, pausieren und ihr Spiel auf einem anderen Gerät fortsetzen können«.