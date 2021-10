Am 10. November 2020 ist die Xbox Series X erschienen. Knapp ein Jahr danach haben längst noch nicht alle Interessenten eine der neuen Konsolen erwerben können. Grund hierfür sind anhaltende Lieferschwierigkeiten, die weite Teile des Hardwaremarkts betreffen – Stichwort: Chip-Knappheit.

Im vergangen Juni stellte Microsoft erhitzten Gemütern dann eine milde Abkühlung in Aussicht: einen Minikühlschrank in Form der Xbox Series X, der noch in diesem Jahr in den (virtuellen) Verkaufsregalen stehen soll. Vorbestellen könnt ihr ihn jedoch bereits ab dem 19. Oktober 2021, also schon in wenigen Tagen, wie Microsoft nun selbst berichtet.

Wie der Minikühlschrank in Aktion aussieht, zeigt Xbox-Marketing-Chef Aaron Greenberg in einem Clip bei TikTok (via Twitter):

Was hat es mit dem Minikühlschrank auf sich? Seit der Vorstellung der Xbox Series X im vergangenen Jahr samt ihrem recht ungewöhnlichen, quaderförmigen Design, wird die Next-Gen-Konsole mit einer Tonne verglichen. Schnell avancierte sie daher zum Meme.

Microsoft hat das zum Anlass genommen, einen 180 Kilo schweren Kühlschrank in Form der Xbox Series X zu konstruieren und zu verlosen.

Die Miniaturvariante des Kühlschranks könnt ihr demnächst selbst erwerben. Sie bietet ausreichend Platz für bis zu zwölf Getränkedosen oder eine originale Xbox Series X. Ein Netzteil versorgt sie mit Strom, ein USB-Port auf der Vorderseite kann zudem zum Laden eines Smartphones oder anderer Geräte genutzt werden.

Wie gut uns die echte Xbox Series X gefällt, erfahrt ihr im GameStar-Test:

Was kostet der Minikühlschrank und wo könnt ihr ihn kaufen? Der Xbox Series X Mini Fridge soll 99 Euro kosten und bei GameStop EU erhältlich sein.

Wann kommt der Minikühlschrank? Ein genaues Release-Datum steht offenbar noch nicht fest. Es heißt lediglich, dass der Mini Frigde nicht vor Dezember 2021 ausgeliefert wird.

Werdet ihr euch den Xbox Series X Mini Fridge kaufen? Schreibt es gerne in die Kommentare!