Xbox One - Microsoft arbeitet schon an einer neuen Xbox-Konsole

Microsoft hat auf seiner E3-Pressekonferenz nicht nur viele neue Spiele wie Gears of War 5 und Halo: Infinite mit Trailern enthüllt, sondern auch neue, vielversprechende Hardware-News präsentiert. Wie Xbox-Chef Phil Spencer nämlich auf der Bühne bekannt gab, arbeitet Microsoft gerade an einer neuen Xbox-Konsole:

"Unser Hardware-Team arbeitet gerade hart daran, die nächste Generation von Xbox-Konsolen zu entwickeln, in der wir uns erneut dazu verpflichten werden, den Maßstab für Konsolen-Gaming zu setzen."

Noch kein Release-Datum für neue Xbox

Details zu Hardware und Release-Datum gab Spencer natürlich noch nicht bekannt. Die Xbox One X erschien im November 2017, hat also noch nicht einmal ein Jahr auf dem Buckel.

Vor 2019 brauchen wir mit einem Release der neuen Microsoft-Konsole wohl also nicht rechnen. Konkurrent Sony will seine nächste Konsole, die PlayStation 5, hingegen erst frühestens in drei Jahren, also 2021 veröffentlichen.

Microsoft baut Streaming-Service

Das ist aber noch nicht alles. Wie Phil Spencer außerdem bekannt gab, arbeiten die Cloud-Gaming-Entwickler von Microsoft aktuell an einem Spiele-Streaming-Service, der die "Qualität von Konsolen-Spielen auf jedes andere Gerät" übertragen will.

Der Service soll über Xbox-Konsolen, PCs und Smartphones hinweg funktionieren. Damit dürften theoretisch also Spiele wie Forza Horizon 4 irgendwann auch auf dem Smartphone spielbar sein und dabei genauso aussehen wie auf der Konsole. Aber warten wir's ab. Weitere Details und wann der Streaming-Service verfügbar ist, hat Microsoft aber noch nicht verraten.