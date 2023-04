XDefiant: Ihr seid in der Closed Beta und eure Waffen leveln nicht? Ubisoft gibt Entwarnung

Zum Glück sollte das Leveln mittlerweile einwandfrei funktionieren.

XDefiant geht gerade ab. Dank einer Kombination aus Twitch Drops und echt spannender Gameplay-Stärken startete Ubisofts kostenloser Multiplayer-Shooter am ersten Closed-Beta-Wochenende völlig durch die Decke. Und falls ihr diese Zeilen hier lest, seid ihr sehr wahrscheinlich ebenfalls in der Beta. Dann könnt ihr euch glücklich schätzen!

Doch wie's für Betas so ist: Es können immer unvorhersehbare Probleme auftreten, die sich ad hoc nicht fixen lassen. Eines davon plagte die Community über das erste Wochenende: Waffen ließen sich nicht richtig leveln, die Progression funktioniert bei manchen nicht, außerdem gab es Probleme beim Abspeichern von Loadouts. Auf Reddit finden sich Threads, die genau das thematisieren:

Ihr spielt ein Match und bekommt angeblich Freischaltungen dafür. Die Freischaltungen werden dann aber im Menü zurückgesetzt beziehungsweise nicht getrackt. Neustarts fixen das Problem nicht.

Die gute Nachricht: Ubisoft ist sich des Problems bewusst. Executive Producer Mark Rubin hat bereits am Samstag via Twitter adressiert, dass sich das Team darum kümmere. Zum jetzigen Wochenstart gab es dann ein Update:

Also grob übersetzt:

Update: Wir haben eine Änderung durchgeführt, die nun alles für alle freischalten sollte. Möglicherweise habt ihr noch immer Probleme, Loadouts zu speichern (das tut mir so leid, ich weiß, es nervt), aber das können wir mit dem jetzigen Hotfix noch nicht beheben.

Solltet ihr noch immer Probleme mit dem Freischalten haben, kontaktiert am besten den Ubi-Support oder kommentiert unter Rubins Twitter-Posting.

Wie gefällt euch die Beta bisher? Erfüllt XDefiant eure Erwartungen? Haltet ihr das Spiel für einen ausreichend starken Kandidaten, um sich in der umkämpften Shooter-Landschaft wirksam zu platzieren?