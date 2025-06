»Ich werde kein Spiel mehr machen« - Legendärer Shooter-Entwickler kehrt der Branche nach fatalem Flop für immer den Rücken

Shooter-Experte Mark Rubin zieht sich nach dem Misserfolg von XDefiant aus der Industrie zurück. Bildquelle: LinkedIn

Der Entwickler Mark Rubin, vor allem bekannt für seine Arbeit an den Spielen der Modern-Warfare-Reihe (Original-Trilogie), kündigt nach dem Flop von XDefiant an, nicht länger Teil der Branche seien zu wollen.

In einem längeren Beitrag auf X geht er näher auf die Gründe für das Scheitern von Ubisofts Multiplayer-Shooter ein und verabschiedet sich in ein Leben, das sich mehr um seine Familie drehen soll.

Vor zwei Tagen zog Ubisoft bei XDefiant den Stecker und die Server gingen offline. Ein endgültiges Aus, denn Offline-Support gibt es für das reine Multiplayer-Spiel nicht.

Die Shooter-Hoffnung des französischen Publishers legte eigentlich einen guten Start hin. Dieses Resümee zieht auch Rubin in seinem X-Beitrag.

Er beginnt seine Bekanntgabe mit einem Dank an seine Kollegen und auch an die Fans des Spiels:

Es ist ein trauriger Tag für die Fans von XDefiant und für all die leidenschaftlichen Entwickler, die so hart an diesem Spiel gearbeitet haben. Ich möchte mich bei allen bedanken, die das Spiel gespielt haben und bei allen, die es gefördert haben, egal ob ihr ein großer Content Creator oder nur ein Fan wart. Jede Stimme war wichtig.