Der Angriff auf CoD ist vorbei: Ubisoft hat gerade bei XDefiant die Lichter ausgeknipst

XDefiant wurde der Stecker gezogen (Symbolbild).

So ein halbes Jahr vergeht ganz schön schnell, wenn man sich amüsiert. XDefiant dürfte an diesem Zeitvertreib allerdings nur einen geringen Anteil gehabt haben, denn die Spielerzahlen nahmen seit dem Release kontinuierlich ab.

In der Folge kündigte Ubisoft im Dezember 2024 an, dass der Multiplayer-Shooter am 3. Juni 2025 endgültig eingestellt wird.

Ein starker Anfang ist nicht alles

Der 3. Juni markiert den Doomsday für XDefiant. Aus den Stores ist der kostenlose Shooter schon seit Dezember verschwunden. Spielerinnen und Spieler, die das Spiel bereits besaßen, konnten die dritte und letzte Season aber noch bis Juni spielen. Jetzt ist allerdings endgültig Schluss, Offline-Support gibt es nämlich auch nicht.

Immerhin hatten Käuferinnen und Käufer des Ultimate Founder's Pack oder anderer Bezahlinhalte ein Anrecht auf Rückerstattung. Diese Inhalte sind schließlich auch für immer verloren.

Zum Release im Mai 2024 war ein solches Ende allerdings noch nicht abzusehen. Von vielen als »CoD-Killer« betitelt, soll das frisch geschlüpfte XDefiant trotz Bugs und anderer technischer Probleme nach 48 Stunden bereits drei Millionen Spielerinnen und Spieler erreicht haben. Aber schon während der Beta konnte es sich viel Lob einheimsen, auch aus der Ecke der CoD-Veteranen.

Die technischen Probleme zogen sich allerdings weiter durch die erste Season und Patches konnten den Spielerrückgang nicht aufhalten. Auch auf Twitch war XDefiant immer weniger vertreten. Während seiner letzten Stunden am 3. Juni wurde der Shooter von insgesamt gerade einmal 30 Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt.

Anfangs gab sich Chefentwickler Mark Rubin noch zuversichtlich, doch mittlerweile wissen wir, was aus den Plänen geworden ist. XDefiants Lebenszeit war auf gerade einmal ein Jahr begrenzt und mit seiner Einstellung verloren auch hunderte Entwickler ihre Beschäftigung.

Das Live-Service-Modell mag aufgrund der potenziellen Langlebigkeit verführerisch klingen, doch nur die wenigsten Spiele können sich hierbei auch durchsetzen. XDefiant ist dafür nur ein Beispiel in einer langen Liste. Mehr zu den aktuellen Herausforderungen für das Shooter-Genre lest ihr in der obigen Linkbox.