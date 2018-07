Seit Jahren schon sollen die Comics Y: The Last Man von Brian K. Vaughan aus dem Hause Vertigo/DC Comics verfilmt werden. Nachdem die anfänglichen Pläne für einen Kinofilm auf Eis gelegt wurden, arbeitet der US-Sender FX nun an einer TV-Serie.

Für die Umsetzung zeigen sich die beiden Autoren und Showrunner der Serie, Michael Green (Blade Runner 2049, Logan) und Aida Mashaka Croal (Luke Cage), verantwortlich. Nun steht auch endlich die Besetzung der bekannten Rollen Yorick, Hero und Agent 355 fest.

Besetzung mit Imogen Poots und Diane Lane

Für die Hauptrollen konnten Barry Keoghan (Dunkirk) als Titelheld Yorick, Imogen Poots (Green Room) als seine Schwester Hero und Diane Lane (Man of Steel, Justice League) als ihre Mutter, Senator Jennifer Brown besetzt werden. Des weiteren spielt Lashana Lynch (Captain Marvel) als Agent 355, Juliana Canfield (Succession) is Yoricks Freundin Beth und Marin Ireland (Hell or High Water) als Nora, Assistentin des Präsidenten mit.

Mit der Besetzung dürften die Dreharbeiten zur Pilotfolge der angekündigten Serie schon bald an den Start gehen. Sollte sie den Verantwortlichen zusagen, dürfte eine erste volle Staffel folgen - idealerweise für einen TV-Start noch in diesem Jahr. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Comics Y: The Last Man

Die Comic-Reihe von Brian K. Vaughn erschien zwischen den Jahren 2002 und 2008 und umfasst insgesamt 60 Bände. Als durch eine mysteriöse Seuche alle männlichen Lebewesen auf der Erde sterben, gibt es nur zwei Überlebende: Yorick Brown und sein Kapuzineräffchen. Als letzter überlebender Mann begibt er sich auf die Suche nach den Hintergründen dieser Katastrophe und warum ausgerechnet er überlebt hat.