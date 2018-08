Yakuza 6 - Erscheint nach Yakuza 0 wahrscheinlich ebenfalls für den PC

Hat da jemand Blut geleckt? Nicht nur die Vorgänger Yakuza 0 und bald auch Yakuza Kiwami laufen auf dem PC. Auch der jüngste Ableger der Hauptreihe, Yakuza 6, könnte in absehbarer Zeit Windows-PCs beehren. In einem aktuellen Geschäftsbericht von Sega, den Resetera-Nutzer entdeckten, wird Yakuza 6: The Song of Life unter dem Abschnitt »2019/ 3 Major Titles« für PC und PlayStation 4 gelistet.

Dabei könnte es sich zwar um einen Fehler seitens Sega handeln, aber der japanische Publisher nimmt sowieso gerade den PC wieder häufiger ins Visier. Nicht nur für Yakuza-Spiele ist es neuerdings nicht mehr ungewöhnlich, auf Steam und Co. zu starten. Auch andere Sega-Produktionen wie die Shenmue 1 & 2 Collection, Valkyria Chronicles 4 oder Vanquish wurden portiert.

In Yakuza 6 hat Hauptfigur Kazuma Kiryu gerade eine dreijährige Haftstrafe abgesessen, als er erfährt, dass seine Ziehtochter im Koma liegt. Jetzt muss er sich um ihren Sohn kümmern und gleichzeitig das Rätsel um ihren eigentlichen Vater lösen. Ob sich eine Umsetzung für den PC überhaupt lohnt, erfahrt ihr im GamePro-Test der PlayStation-4-Version.