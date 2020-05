GTA trifft Japano-RPG: Steam-Release von Yakuza 7 so gut wie bestätigt

Yakuza 7: Like a Dragon erschien bisher ausschließlich in Japan und nur für Konsolen. Eine PC-Version wurde bisher zwar noch nicht angekündigt, ein neuer Eintrag in der Datenbank von Steam bestätigt diese jedoch zumindest inoffiziell.

Was ist Yakuza 7?

Das einst unter dem Namen »Shin Yakuza« entwickelte Spiel ist eine Art Reboot der Reihe. Zum ersten Mal in dessen Geschichte dreht sich die Story nicht um Ex-Yakuza Kiryu Kazuma. Der neue Hauptcharakter ist Ichiban Kasuga.

Der nimmt die Schuld für einen Mord auf sich, um seinen Patriarchen Masumi Arakawa zu schützen. 18 Jahre später wird Kasuga aus dem Gefängnis entlassen und stellt fest, dass sich niemand mehr an ihn erinnert und begibt sich auf die Suche nach Antworten.

Neben dem auf Tokio basierenden Kamurocho sowie dem an Osaka angelehnten Bezirk Sotenbori, erkundet ihr in Yakuza 7 zum ersten mal auch Isezaki Ijincho, das die Hafenstadt Yokohama südlich von Tokio zum Vorbild hat.

Ist Yakuza wirklich ein Japan-GTA?

Obwohl die Yakuza-Reihe gerne als »Japan GTA« bezeichnet wird, trifft diese Beschreibung nicht ganz zu. Viel mehr handelt es sich bei den Titeln der Reihe um Japano-Rollenspiele mit einem modernen Setting, deren Hauptaugenmerk auf einer cineastisch inszenierten Story liegt.

Ihr erkundet eine offene Welt, vermöbelt allerlei Gangster mit euren Fäusten und steigt im Level auf. Während die bisherigen Teile noch auf Echtzeitkämpfe setzten, werden die JRPG-Wurzeln in Yakuza 7 dank seines rundenbasierten Kampfsystems noch deutlicher.

Auf dem PC könnt ihr bereits das Prequel Yakuza 0, sowie die Remakes der ersten beiden Teile mit dem Namen Kiwami und Kiwami 2 spielen. Obwohl es in der Vergangenheit Andeutungen auf eine Veröffentlichung von Yakuza 6 für den PC gab, erschien diese bis heute nicht.