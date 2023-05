Zelda: Tears of the Kingdom - Ein effektiver Angel-Trick erspart euch eine der nervigsten Arbeiten

Ein netter Trick erlaubt es euch, Fische schwärmeweise einzufangen.

Diese verfluchten, glibischigen, kleinen Biester! Wer in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom einen Fisch zu packen kriegen will, muss dafür einige Geduld beweisen. Eine klassische Angel gibt es nämlich nicht und lässt sich auch nicht einfach so bauen. Eine kluge Person auf Tiktok hat jetzt aber eine Methode gezeigt, mit der das Fischefangen zum Kinderspiel wird.

Die Methode ist sogar so effizient, dass es fast schon ein wenig illegal wirkt und in der Realität wohl haufenweise Tierschützer auf den Plan rufen würde.

Die beste Methode zum Fische fangen

Fische sind schwer zu fangen, da sie leicht davon schwimmen und irgendwann verschwinden. Ihnen nachzulaufen oder hinter herzuschwimmen, ist unheimlich mühselig. Gemeinhin gibt es drei Methoden, die normalerweise den größten Erfolg versprechen. Keine davon fühlt sich aber so richtig befriedigend an. Ihr könnt:

Fische direkt mit der Hand fangen (anstregend)

Fische mit dem Bogen abschießen (etwas weniger anstregend, aber kostet Ressourcen)

Fische mit elektrischen Früchten oder Gelee in die Luft jagen (Ressourcen aufwändig)

In dem Video von superpixel_games wird noch eine weitere Methode vorgestellt. Ihr könnt euch ein kleines Boot bauen, mit dem ihr dutzende Fische automatisch einsammelt. Die Methode ist gerade deshalb genial, da ihr dafür nur einen einzigen Blitzwerfer benötigt.

Solange die Batterie hält, könnt ihr dann einfach durchs Gewässer düsen und der Schockemitter legt reihenweise Fische lahm, die euer Gefährt aufsammelt. Habt ihr die Autobuild-Fähigkeit freigeschaltet, könnt ihr das Gefährt danach immer wieder bauen. Vorausgesetzt, ihr habt die notwendigen Materialien.

Guten Appetit!

Kennt ihr noch mehr hilfreiche Tipps und Bauanleitungen, mit denen ihr euch das Leben in Tears of the Kingdom leichter macht? Vielleicht habt ihr ja eine Kombination entdeckt, mit der Link zu noch abenteuerlichen Manövern in der Lage ist! Schreibt uns alle eure Ratschläge und Entdeckungen in die Kommentare! Wir würden uns darüber freuen!