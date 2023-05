Zelda: Tears of the Kingdom startet Preload-Phase, hier alle Infos zur Download-Größe & Co.

Aufs Spielen müsst ihr noch warten, aber für den Preload von Tears of the Kingdom hat der Wecker geklingelt: Ihr könnt ihn auf euer Switch starten.

Nur noch wenige Tage, dann ist Feiertag für alle Fans des Jungen im grünen Gewand und der taffen Prinzessin: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am kommenden Freitag. Damit ihr rechtzeitig loslegen könnt, solltet ihr - so denn ihr den Titel vorbestellt habt - einmal eure Switch anschmeißen: Denn der Preload ist inzwischen möglich.

Download-Größe und eventuelle Probleme

Der Preload beansprucht rund 16 GB eures Switch-Speichers. Der Vorgänger Zelda: Breath of The Wild kam installiert auf rund 14 GB. Die geringfügig dickerer Installation ergibt Sinn, denn Tears of the Kingdom will seinen Vorgänger ja in fast allen Aspekten übertreffen - so auch sicherlich bei Größe, Umfang und Detailverliebtheit seiner Spielwelt.

Der Preload taucht nicht auf: Sollte die Option zum Preload bei euch trotz mehrmaligen Neustarts der Switch nicht auftauchen, könnte die Twitter-Nutzerin Lil Miss Trish eine gangbare Lösung für euch haben: Nach Abbruch der bereits getätigten Vorbestellung und dem direkt darauf folgenden Neukaufs tauchte die Option plötzlich doch auf. Hier scheint wohl die automatische Freigabe der Preloads nicht bei allen - vielleicht schon länger zurückliegenden Vorbestellungen - reibungslos vonstatten zu gehen.

Falls ihr nochmal vor dem Release des neuen Zelda die Story von Breath of the Wild Revue passieren lassen wollt, dann hat Nintendo extra für euch vor wenigen Tagen einen passenden Trailer veröffentlicht, bitte sehr:

6:38 The Legend of Zelda fasst die Geschehnisse von Breath of the Wild im Trailer zusammen

Breath of the Wild, Platz 4

Übrigens: Wusstet ihr, dass Breath of the Wild das viertbest verkaufte Switch-Spiel ist? Wie ntower mit Berufung auf die offizielle Liste von Nintendo berichtet, sehen die ersten fünf Plätze der Top-Ten folgendermaßen aus:

Mario Kart 8 Deluxe – 52,00 Millionen

Animal Crossing: New Horizons – 41,59 Millionen

Super Smash Bros. Ultimate – 30,44 Millionen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 29,00 Millionen

Pokémon Schwert und Pokémon Schild – 25,68 Millionen

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch erscheinen.

Und? Seid ihr schon am Downloaden? Worauf freut ihr euch bei Zelda: Tears of the Kingdom am meisten? Was ist die aus eurer Sicht die größte Schwäche des Vorgängers, wo ihr euch erhofft, dass Nintendo anpackt? Und gibt euch irgendein Detail aus den Trailern Anlass zur Sorge? Glaubt ihr, dass der neue Serienteil sich noch besser verkauft? Schreibt uns eure Hoffnungen, Wünsche und Ängste gern in die Kommentare!