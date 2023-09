Zelda: Tears of the Kingdom bekommt keinen DLC und die Begründung ist einzigartig in der Branche

Neuer Content im Zelda-Franchise dürfte noch eine ganze Weile hin sein, denn DLCs für Tears of the Kingdom wird es wohl nicht geben.

Mit Zelda: Tears of the Kingdom schaffte Nintendo etwas, was wenigen gelingt: Sie haben ihren eigenen Mega-Erfolg mit einem der besten Spiele aller Zeiten noch übertroffen - indem sie irgendwie ein noch besseren Erlebnis geschaffen haben.

Was wäre da nun der logische Schritt, um das auszunutzen? Viele von euch sagen sicher sofort: Erweiterungen, DLCs, mehr Inhalte zum Verkaufen.

Aber nein, das wird nicht passieren. Es wird im Gegensatz zum Vorgänger keine DLCs geben, wie führende Entwickler des jüngsten Serienvertreters in einem Interview mit Famitsu betonen. Die Begründung offenbart, wie viel Herzblut die Macher in den Titel während der Entwicklung investiert haben.

Wer des Japanischen mächtig ist oder die Originalquelle per Suchmaschine der Wahl übersetzen möchte, der oder die folgt am besten diesem Link.

Die perfekte Helden-Sandkiste?

Warum bekommt Zelda: Tears of the Kingdom keine DLCs? Die Antwort ist so simpel, wie ehrlich, wie einfach. Das Spiel ist aus Sicht seiner Entwickler schlicht fertig.

Wir haben das Gefühl, alles getan zu haben, um Spielmöglichkeiten in dieser Welt zu schaffen. Eiji Aonuma,

Und Zelda-Director Hidemaro Fujibayashi bedankt sich bei den Fans und blickt in die Zukunft:

Wir sind sehr dankbar, für die Vielzahl an Kunden, die Tears of the Kingdom so lange und tiefgreifend spielen. Wir werden unser Bestes tun, um den nächsten Teil noch spaßiger zu gestalten.

Sie werden sicher neue Abenteuer erleben, Link und Zelda. Nur wann, wie und wo, das ist heute noch völlig offen.

Ein neues Zelda? Wann kommt es? Es sollte wenig überraschen zu hören, dass hinter den Kulissen bei Nintendo die Gedanken bereits auf dem nächsten Serienableger ruhen. Doch stellt die Absage an jede Form von DLCs vielleicht einen strafferen Zeitplan in Aussicht, aber allzu bald sollte niemand mit neuen Abenteuern in Hyrule rechnen, wie Eiji Aonuma einordnet:

Der vorrangige Grund für die Entwicklung eines Sequels [zu Breath of the Wild] war unsere Überzeugung, es sei wert, neue Wege des Spielens in Hyrule zu erleben. Sobald das wieder der Fall ist, kehren wir vielleicht zur selben Welt zurück - entweder in Form eines Nachfolgers oder eines ganz neuen Werkes. Ich denke, es wird eine komplette neue Spielerfahrung sein und ich hoffe, ihr freut euch darauf.

Kurzum: Wir müssen oder dürfen mit größeren Neuerungen rechnen, die uns irgendwann in der Zukunft - dann sicher für eine Switch 2 - gezeigt werden.

12:23 10 versteckte Details in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Viele kleine spannende Details in der jüngsten Zelda-Welt zeigen wir euch im obigen Video. Vielleicht erfahrt ihr ja vom ein oder anderen Geheimnis dieser tollen Spielwiese, das euch auch nach Monaten bisher entgangen ist.

Und? Überrascht? Hättet ihr DLCs für Zelda: Tears of the Kingdom erwartet? Oder empfindet ihr die jüngste Zelda-Welt als an sich fertig und ausreichend von Umfang und Tiefe (und Höhe) her? Oder habt ihr im Gegensatz zu Nintendo vielleicht sogar auf den ersten Blick umsetzbare Ideen für Erweiterungen? Schreibt uns eure Ideen und Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!