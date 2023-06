Im neuen Zelda ist für eine Aufgabe Köpfchen gefragt - nur dieser eine Spieler sieht das anders

»Ich wähle eine faule Person, um eine schwere Aufgabe zu erledigen. Denn eine faule Person wird einen einfachen Weg finden, sie zu erledigen.« - Bill Gates

Grafik, Design und Spielelemente entwickelten und änderten sich im Laufe der Zeit, aber Rätsel sind seit jeher ein wichtiger Bestandteil der Zelda-Reihe. Im neuesten Spiel Tears of the Kingdom spielen wieder die Schreine aus dem Vorgänger eine wichtige Rolle.

Jetzt gelang es einem Spieler, einen dieser Rätsel-Dungeons zu lösen, ohne tatsächlich das dazugehörige Rätsel zu schaffen. Quasi ein Durchmarsch direkt zum Ende, wo es nur noch die Belohnung abzustauben galt.

Worum geht's?

Auf TikTok veröffentlichte Ambro.exe die schlaue Abkürzung mit der ironischen Aussage: Sorry Nintendo, heute habe ich keine Lust, schlau zu sein . Denn eigentlich ist der Trick verdammt clever. Schaut es euch am besten selbst an, bevor wir erklären, was da überhaupt passiert:

Wie gelang das?

Ihr seht die clevere Nutzung einer neuen Spielmechanik in Zelda: Tears of the Kingdom. Der Deckensprung erlaubt es euch, durch solide Raumdecken zu tauchen, um am Ende oben wieder herauszukommen.

So könnt ihr beispielsweise Dungeons verlassen ... oder eben auch mal einen Schrein lösen. Wichtig: Anscheinend hat Nintendo das so nicht geplant. Denn der nicht regelgerechte Einsatz des Deckensprungs wird limitiert, indem er nur bis zu einer bestimmten Höhe funktioniert. In Schreinen sind die Decken zu hoch für den Einsatz der Fähigkeit.

Eigentlich. Offenbar haben die Entwickler aber nicht mit dem kreativen Zelda-Fan gerechnet, der sich einfach eine Plattform auf dem Wasser baute, um von dort aus zum irregulären Deckensprung anzusetzen. Oder aber es war als besonderes Geheimnis für extrem gewitzte Spielerinnen gedacht? Wir werdes es vielleicht nie erfahren.

Welche cleveren Momente habt ihr in Zelda erlebt? Hattet ihr auch schon mal eure Zweifel, ob eine Aktion von Entwicklern so beabsichtigt war? Schreibt eure Spielerlebnisse gerne in die Kommentare.