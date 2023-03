Das neue Zelda denkt Crafting ganz groß und das Internet reagiert mit tonnenweise Memes

Crafting wird in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom groß geschrieben: Im Switch-Abenteuer ist Link ein geschickter Bastler, der sich aus nahezu allem Waffen, Fahrzeuge und mehr baut. Von solchen Möglichkeiten können viele Survival-Fans nur träumen!

Das Internet reagiert begeistert auf das Gameplay-Video von Nintendo, das das Crafting vorstellt. Innerhalb von einem Tag hat es fast viereinhalb Millionen Views gesammelt, die Kommentare fallen sehr positiv aus.

13:45 Zelda-Spiel Tears of the Kingdom zeigt im Trailer schier endlose Crafting-Möglichkeiten

Und natürlich regnet es bei Reddit und Twitter Memes - die meisten sind positiv. Viele glauben sogar, dass ihre Memes das Crafting erst zum Leben erweckt haben. Wir erklären euch, was dahintersteckt.

Viel Liebe für die wilden Kombinationen

Dass Link nun fast alle Gegenstände kombinieren kann, regt die Fantasie der Fans an. Viele hatten schon im Vorgänger versucht, sich Luftschiffe zu bauen oder sich beim Kochen kreativ ausgetobt.

Nintendo hatte sein Zelda-Publikum offenbar genau im Blick und bereitet dieser fantasievollen Energie jetzt neue Bahnen. Jetzt wartet eine überarbeitete Physik-Engine und ein Menü mit fast unbegrenzten Bastelmöglichkeiten.

So reagieren die Fans

Hot Cyder hat den perfekten Simpsons-Moment gefunden, um Links neues Arsenal zu demonstrieren:

SternMon bedient sich bei einer weniger bekannten Animationsserie, nämlich Dave the Barbarian. Und ja, Link kann wirklich Steine und Monstergliedmaßen an seine Waffen kleben:

Ob sich auch das Mastersword mit einem dicken Felsbrocken verstärken lässt? User hayashiSato postet dazu einen Meme-Klassiker:

Alternativ kann Link sich auch eine Heugabel craften, die mit ihrer Reichweite jede Hellebarde vor Neid erblassen lässt, wie User Dragonbornito erspäht hat:

Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch.

Was haltet ihr vom Crafting Deluxe in Links neuem Abenteuer? Habt ihr direkt selbst Bock, durch die bunte Fantasy-Welt zu erkunden? Wünscht ihr euch so viele Möglichkeiten auch für Survivalspiele auf dem PC, etwa Sons of the Forest?