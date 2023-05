Die Zelda-Entwickler finden es großartig, wenn ihr in Tears of the Kingdom cheatet

Tears of the Kingdom gibtFans jede Menge Möglichkeiten in die Hand - und die nutzen das voll aus.

Zelda: Tears of the Kingdom ist ein riesiger Spielplatz, auf dem gerade tausende kreativer Fans herumtollen und zu albernen oder beeindruckenden (manchmal beides!) Höchstleistungen auflaufen. Schaut euch nur mal diese Liste mit verrückten Maschinen an.

Vor allem das physikbasierte Bau-Feature eröffnet unendlich viele Möglichkeiten, Quatsch anzustellen und sich Shortcuts zu bauen – aber was sagen die Entwickler selbst dazu?

»Cheaten macht Spaß!«

In einem Interview mit Gameinformer sprechen Producer Eiji Aonuma und Director Hidemaro Fujibayashi über ihre neueste Open World und das, was Zelda-Fans darin so treiben. Sie zeigen sich ziemlich begeistert von den wilden Experimenten, auch dann, wenn Spieler sich damit in Bereiche mogeln, die ihnen eigentlich noch nicht zugänglich sein sollten:

Wenn man an die Leute denkt... Betrügen macht ihnen Spaß! Sie mögen es! Eine Abkürzung zu finden, macht Spaß. Die Leute suchen nach einer einfachen Möglichkeit, etwas zu tun, damit sie sich nicht abmühen müssen. Wir wollten sicherstellen, dass das etwas ist, das in diesem Spiel erhalten bleibt. Wenn ich an unsere vergangenen Spiele denke, bei denen es ein Rätsel zu lösen gab und nur eine Antwort, dann ist das eine veraltete Art und Weise, wie wir früher Spiele entwickelt haben. Eiji Aonuma

Auch in Zukunft sollen Zelda-Spiele euch laut Aonuma viel Freiraum für verrückte Ideen bieten – von denen manche vielleicht sogar klappen. Man sei sehr glücklich mit dem aktuellen Zustand, betont er.

Tears of the Kingdom bietet ein umfangreiches Baumenü, mit dem ihr von Brücken bis zu raketenballernden Riesenrobotern fast alles konstruieren und auf die Welt loslassen könnt. Manche Spieler setzen das sogar ein, um die süßen kleinen Koroks zu quälen.

Wie gefällt euch die Freiheit, die Zelda: Tears of the Kingdom in dieser Hinsicht bietet? Mögt ihr solche virtuellen Welten, in denen ihr nach Herzenslust Quatsch anstellen dürft – etwa auch Valheim oder Teardown? Oder wandelt ihr doch lieber auf vorgegebenen Wegen, um euch die ursprüngliche Vision der Entwickler zu bewahren?