Zelda-Spieler quälen kleine Wesen in Tears of the Kingdom – aber die Koroks schlagen zurück

Seht euch dieses unschuldige Korok-Gesicht an. Die Spieler von Zelda: Tears of the Kingdom haben kein Herz für die Wesen.

Die Quälerei harmloser Wesen klingt eigentlich nicht besonders kinderfreundlich, trotzdem foltern etliche Spieler gerade in Zelda: Tears of the Kingdom ein kleines, niedliches Waldvolk. Und dann prahlen sie damit auch noch auf den sozialen Plattformen! Auch wenn die Spieler einen Grund für ihr Verhalten haben, wundert es wohl kaum, dass die Koroks bei einem Spieler nun zurückschlagen.

Aber sehen wir uns erst die grauenhaften Taten der Community an. Auf Reddit hat der User Tsunami45chan seinen XXL-Grillspieß mit der Öffentlichkeit geteilt. Auf dem Spieß schmoren einige Koroks, festgeklebt an den Rucksäcken. Unter ihnen fackelt das Feuer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Simpel, aber nicht weniger übel ist der Screenshot von User LeRedditBoi. Der hat einen Korok kurzerhand gekreuzigt. Immerhin aber nicht mit Nägeln, sondern mit dem Klebstoff aus Tears of the Kingdom.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wieso machen Spieler diese grausamen Taten?

Was auf den ersten Blick wie ein übles Verbrechen wirkt, ist in Wahrheit deutlich unschuldiger, denn: Es kommt kein Korok wirklich zu schaden. Die süßen Wesen können nicht angefackelt werden oder verhungern: Sie können in Tears of the Kingdom überhaupt nicht sterben, egal was man ihnen antut – es scheint sie nicht einmal wirklich zu stören.

Es gibt aber dennoch einen Grund der Community, die Koroks spaßeshalber als Spielbälle zu nutzen: Immerhin sind das die Wesen, die im Vorgänger Breath of the Wild 900(!) Krog-Samen versteckt haben. Diese lästige Sammelaufgabe war aber essenziell, um den eigenen Inventar-Platz zu vergrößern. Auch in Tears of the Kingdom sind wieder einige der gelben Samen zu finden.

Die Rache der Korok

Ein Spieler ist nun auf einen kampflustigen Korok gestoßen – mitten im Gewitter stößt Reddit-User Jam2Go auf einen Korok in einer der Baumkronen. Kurz nachdem er aber mit ihm gesprochen und den Krog-Samen eingesammelt hat, schlägt ein Blitz im Baum ein und lässt ihn samt dem Spieler auf den Boden der Tatsachen zurückführen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Klar, das war in Wahrheit nur purer Zufall, dass in dem Moment der Blitz dort einschlug – aber wer weiß… vielleicht auch doch nicht und der große Korok-Krieg ist nahe? Womöglich wird im nächsten Zelda-Spiel das unsere große Herausforderung, wer weiß …

Seid ehrlich: Quält ihr die Koroks auch oder hegt ihr keinen Groll gegen die kleinen Wesen, die etwas zu gerne Verstecken spielen? Verfallt ihr bei den Krog-Samen in Sammelwut oder ignoriert ihr diese eher? Und was ist eure genialste Kreation bisher, die ihr mit den Koroks angestellt habt? Schreibt uns eure Herangehensweise gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!