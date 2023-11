Im Februar 2024 erscheint ein Crafting-Zombie-Spiel und es ist quasi How to Survive 3

Warum Zombies töten, wenn sie doch für euch arbeiten können?

In Zombies steckt mehr als fauliges Fleisch und der unstillbare Drang zu töten. Zumindest in Welcome zu Paradize. Im neuen Survival-Spiel der How-to-Survive-Macher stehen einige der Untoten unter eurer Kontrolle und die eignen sich erstaunlich gut für niedere Arbeiten.

Das »Z« steht für Zombies

Um welches Spiel geht es? Welcome to Paradize (ehemals Project Paradize) kommt zunächst mit dem Genre-typischen Überlebenskampf in Iso-Perspektive daher.

Im Land Paradize herrscht die Zombieapokalypse. Dort angekommen errichtetet ihr ein Lager und stattet es mit Fallen und Verteidigungsanlagen gegen die gefräßige Nachbarschaft aus.

Für Vorräte und Ressourcen geht es auf gefährliche Erkundungstour. Doch ihr müsst nicht alleine losziehen, denn Welcome to Paradize lässt sich auch zu viert im Koop spielen. Die Steam-Seite verspricht sogar eine PvP-Komponente, es ist jedoch nicht bekannt, wie genau dieser Teil funktionieren wird.

Der neuste Trailer zu Welcome to Paradize:

1:14 In Welcome to Paradize dürft ihr ab Anfang 2024 die Zombies herumkommandieren

Helfende (verrottete) Hände: Mit dem »Zombot-Helm« könnt ihr euch die Untoten gefügig machen. Mangels funktionstüchtigem Gehirn eigenen sich die Zombies nicht gerade als Vordenker beim Wiederaufbau der Zivilisation.

Dafür sind sie extrem gut darin, Ressourcen zu sammeln oder ihren Artgenossen die hohlen Schädel einzuschlagen. Zur Gartenarbeit taugen sie übrigens auch, ob Waschen und Bügeln dazu gehört, ist fraglich. Knitterfreie Hemden stehen in der Apokalypse auch nicht sehr weit oben auf der Prioritätenliste.

Wann soll Welcome to Paradize erscheinen?

Das Spiel soll am 29. Februar 2024 erscheinen. Für den PC erscheint Welcome to Paradize via Steam. Eine Version für PS5 und Xbox Series S & X sind ebenfalls zum selben Datum geplant.

Das verantwortliche Studio ist Eko Software, die mit How to Survive 1 und 2 auch die geistigen Vorgänger des Spiels entwickelt haben.

Die beiden Vorgänger kamen eher mittelmäßig bei den Spielern an, doch vielleicht belebt der neue Name und die neue Zombot-Mechanik die Reihe wieder? Was haltet ihr von der Idee, in einem Survival-Spiel die Zombies für euch arbeiten zu lassen? Seit ihr vielleicht mit den Vorgängern vertraut? Lasst es uns wissen und schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.