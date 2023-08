Zwei Mal Starfield zum Preis von einem? Xbox Play Anywhere soll wohl kommen

Für Starfield müsst ihr wahrscheinlich nur einmal bezahlen, um es auf beiden Plattformen zu spielen.

In Starfield reisen wir ab Anfang September auf über 1.000 Planeten. Doch die Entwickler wünschen sich offenbar auch, dass wir das Rollenspiel von überall spielen können. Das deutet zumindest ein Eintrag auf der offiziellen Xbox-Website an. Hier ist Starfield nämlich mit dem Play Anywhere Tag versehen worden.

Was bedeutet Play Anywhere ?

Mit einer digitalen Kopie von Play Anywhere-Titeln könnt ihr das entsprechende Spiel sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox spielen. Eure Spielstände, Erweiterungen und Erfolge werden dabei übertragen, ihr könnt also etwa auf dem PC dort weiterspielen, wo ihr auf der Xbox aufgehört habt.

Ist das Feature für Starfield bestätigt?

Es ist noch nicht endgültig bestätigt, ob Starfield wirklich ein Play Anywhere-Titel ist. Zwar taucht auf der US-Website von Xbox der entsprechende Tag auf, in der deutschen Version fehlt er aber. Laut einem 2 Monate alten Reddit-Post bestätigte auch der Support von Bethesda in einem inzwischen gelöschten Tweet, dass Starfield Play Anywhere bekommt.

Auf der anderen Seite findet sich das Rollenspiel bisher noch nicht in der Liste aller Play Anywhere-Titel, vielleicht muss diese aber auch nur noch aktualisiert werden. Wir haben zur Sicherheit bei Bethesda nachgefragt, ob sie uns Klarheit verschaffen können. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Bis zum Release von Starfield vergeht nur noch etwa ein Monat. Falls ihr schon sehr neugierig auf das neue Rollenspiel von Bethesda seid, dann findet ihr bei uns viele spannende Artikel dazu:

Habt ihr Play Anywhere schon einmal für ein Spiel benutzt und würdet ihr euch auch in Starfield über das Feature freuen? Besitzt ihr nur PC oder Konsole und plant auch nicht, eine zweite Spiele-Plattform zu beschaffen? Und werdet ihr Starfield auf dem PC oder mit der Xbox spielen? Schreibt uns das alles gerne in den Kommentaren!