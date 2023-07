Ein Starfield-Fan will alle Skills zusammentragen - und braucht dafür 200 Stunden

Alle Skills von Starfield auflisten? Das ist eine ziemlich aufwändige Idee.

Dass einige Spielerinnen und Spieler sich sehr auf Starfield freuen, wäre wohl eine gnadenlose Untertreibung. Die Community ist richtig aufgeregt, und lässt immer wieder durch besonders engagierte Fans von sich hören.

Da wäre etwa der Fan, der in einem über 1.000 Seiten langen Dokument alle Infos vom Showcase sammelte, oder die Person, die über 50 verschiedene Tiere in Bildern und Videos entdeckte. Und jetzt hat sich jemand sehr große Mühe gemacht, um möglichst alle Skills des Rollenspiels aufzulisten.

Viel Recherche, viel Spekulation

Auf Reddit präsentiert der User asd8dhd die Ergebnisse seiner Recherche, in die laut eigenen Angaben über 200 Stunden flossen. Er habe sich die 45-minütige Starfield Direct etwa 50 bis 60 Mal angesehen, und weitere Videos auf Details untersucht, um schließlich eine Übersicht aller 83 Skills zu erstellen.

Der Fan stellt jedoch auch klar: Viele Skills wurden im vorhandenen Material noch nicht gezeigt, oder näher beschrieben. Die verbleibenden Lücken habe er deshalb mit eigener Spekulation gefüllt, die auf gezeigtem Gameplay, Skill-Beschreibungen und -Symbolen beruht. Das vollständige Dokument, dass asd8dhd erstellt hat, könnt ihr euch hier anschauen.

Auch in der Redaktion sind wir schon gespannt auf Starfield. Was wir aber auf keinen Fall im neuen Bethesda-Rollenspiel sehen wollen, diskutieren Géraldine und Micha im Podcast:

1:32:59 Starfield darf Skyrims Quest-Fehler nicht wiederholen

Welche Skills gibt es?

Bisher bekannt sind vor allem eher grundlegende und wenig aufregende Skills, die uns verschiedene Boni auf den Umgang mit Waffen, Erfolgschancen in Gesprächen, Preise beim Handeln und weiteres bringen.

Besonders heraus sticht etwa die Fähigkeit Xenosoziologie, die uns Alienkreaturen kontrollieren lässt. Wahrscheinlich können wir diese dazu bringen, uns zu folgen, und für uns zu kämpfen. Spannend erscheint außerdem der Handelsskill, der uns anscheinend eigene Geschäfte eröffnen lässt, sowie Orbitale Verteidigung . Bei letzterem spekuliert der Reddit-User auf die Möglichkeit, eigene Raumstationen zu errichten.

Was haltet ihr bisher von den gezeigten Fähigkeiten in Starfield und den Skills bisheriger Bethesda-Spiele. Findet ihr, dass die Entwickler alles richtig machen oder vermisst ihr noch etwas, was eurer Meinung nach unbedingt im Spiel sein muss. Wie sehen eure Lieblings-Fähigkeiten in Rollenspielen aus? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!