Alter Fritz in Civilization 7: Der König von Preußen ist für deutsche Spieler besonders interessant

Friedrich II. steht in Civilization 7 zu Spielbeginn als Anführer eurer Zivilisation zur Auswahl. Die Stärken des preußischen Herrschers liegen beim Militär.

Diesmal könnt und müsst ihr in Civ die Zivilisation zwei Mal pro Partie wechseln, der Herrscher bleibt euch aber bis zum Ende erhalten. Umso wichtiger ist es, dass ihr alle Merkmale der Anführer und Zivilisationen genauestens kennt. Der Trailer zeigt, was der Alte Fritz so draufhat.

Erstes Fazit: So gut ist Civilization 7 wirklich

Sid Meier's Civilization 7 erscheint am 11. Februar 2025. Wer mindestens die Deluxe Edition für 100 Euro bestellt, darf dank Early Access schon ab dem 6. Februar losspielen.