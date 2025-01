Beten, Jagen, Drachen suchen: Kingdom Come 2 zeigt die Vielfalt seiner Nebenquests

Was gibt's in der Open World von Kingdom Come 2 zu tun? Der Trailer beantwortet es mit einem Schwenk aus den vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten des Rollenspiels.

Bis zum Release am 4. Februar 2025 ist es nicht mehr lang hin, auch der GameStar-Test von Kingdom Come: Deliverance 2 nähert sich mit Riesenschritten. Dort werden wir klären, wie gut sich die im Video angeteaserten Nebenquests tatsächlich in die Geschichte eingliedern und wie viel Spaß die Aktionen abseits der Hauptstory machen.

Ein erstes Fazit lest ihr in unserer Preview nach zehn Stunden. Außerdem haben wir Kingdom-Come-Noob Mary den zweiten Teil ohne Vorwissen spielen lassen. Ihre Erfahrungen als Neueinsteiger stimmen positiv. Und wenn ihr Teil 1 zwar gespielt habt, euch aber nicht mehr an alle Details erinnert, solltet ihr schnellstmöglich unseren praktischen Story-Recap von Kingdom Come studieren.