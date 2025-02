Das beste Star-Wars-Strategiespiel gab euch gleich zu Beginn die Kontrolle über Darth Vader

Als 2006 ein neues Echtzeit-Strategiespiel im Star-Wars-Universum erschien: Empire at War bot Weltraum- und Landschlachten mit Helden und Vehikeln der Filme.

Im Intro der Singleplayer-Kampagne gibt's nach der typischen Textrolle und der Raumschiff-Einstellung ein Wiedersehen mit Darth Vader. Allerdings sollten sich die Missionen auf Planeten als eine der Schwächen von Star Wars: Empire at War heraustellen.

Special: Wie man Empire at War heute noch gut spielen kann

Die ungleich spektakuläreren Raumschiffgefechte sind bis heute legendär und das Addon Forces of Corruption perfektionierte den Total-War-artigen Strategiemodus mit rundenbasierter Galaxiekarte. Entwickler Petroglyph Games arbeitete in der Folge unter anderem am Remaster von Command & Conquer.