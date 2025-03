Düstere Welt mit schicker Optik: The Relic erscheint 2025 und lässt den Multiplayer hinter sich

Seit einigen Jahren schrauben ein paar wenige koreanische Entwickler bereits an einem Spiel, namens The Relic: First Guardian. Das Action-Rollenspiel versprühte sehr starke Vibes von Dark Souls, aufgrund der geringen Teamgröße von gerade einmal neun Leuten gehen wir aber von einem deutlich kompakteren Spielerlebnis aus. Viel ist darüber nicht bekannt, aber die Trailer sehen zumindest stilistisch und technisch eindrucksvoll aus.

Ursprünglich wurde es mal als ein Multiplayer-Titel angekündigt, inzwischen ist es auf Steam aber als reines Einzelspieler-Erlebnis markiert. Offenbar liegt der Fokus also jetzt stärker auf den rasanten Kämpfen, die ihr mit einer Auswahl an unterschiedlichen Waffen bestreiten könnt. Es soll auch eine Semi-Open-World geben, wirklich sehen konnten wir davon bisher aber noch nichts. Das Spiel bleibt vorerst ein kleines Mysterium, auch wenn gelegentlich neue Gameplay-Trailer aufschlagen, in denen stets Dark-Souls-typische Gefechte gegen groteske Gegner zu sehen sind. Ein Levelsystem soll es in The Relic nicht geben, ihr stuft eure Figur rein über Runen, Ausrüstung und Crafting auf. Der Release ist für 2025 geplant, aber in Stein gemeißelt ist das noch lange nicht.