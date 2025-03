Ein neues Aufbauspiel kombiniert römischen Städtebau mit Titan Quest

Eben noch habt ihr im Strategiespiel Roman Triumph eure Traumsiedlung aufgebaut, da greift plötzlich eine riesige Hydra an. Gut, dass ihr im Alten Rom auch Armeen kontrolliert.

In einer Mischung aus dem fantastischen Against the Storm und dem Millionenerfolg Manor Lords müsst ihr an den Grenzen des Imperiums eine neue Stadt aus dem Boden stampfen, die alte Caesar-Reihe lässt grüßen.

Aber es steht eben nicht nur friedlicher Städtebau im Fokus; der Untertitel Survival City Builder hat seine Berechtigung. Katastrophen wie Stürme, oftmals von verärgerten Göttern geschickt, machen euch ebenso zu schaffen wie Angriffe von Kreaturen aus alten Mythen à la Titan Quest. Eure Soldaten kommandiert ihr dabei wie in einem Echtzeit-Strategiespiel.

Auch mit Römer-Setting: Anno 117 verändert, wie ihr Straßen baut

Roman Triumph: Survival City Builder feiert am 4. April 2025 den Release als Early-Access-Spiel auf Steam. Aktuell gibt es eine Demo zum Download.