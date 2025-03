Game of Thrones: Kingsroad - Wir durchkämmen den Norden und werden von Jon Snow gerettet

Game of Thrones: Kingsroad wird ein neues Action-Rollenspiel, in dem ihr Westeros frei erkunden dürft. Als Bastard eines adeligen Hauses des Nordens müsst ihr den Glanz dieser Familie wieder aufpolieren und Verbündete sammeln, um Jon Snow bei der Verteidigung der Mauer zu helfen. Das Spiel legt dabei den Fokus auf typischen Action-RPG-Mechaniken. Ihr kämpft also einerseits in aktiven Echtzeitkämpfen mit direkten Angriffen, Ausweichbewegungen und Paraden, könnt aber auch auf einige besondere Skills zurückgreifen. Außerdem gilt es die Welt zu erkunden, Nebenaktivitäten abzugrasen und euren Adelssitz wieder aufzubauen. Das Spiel soll 2025 erscheinen, wobei es primär für Smartphones entwickelt wird. Es kommt allerdings auch eine PC-Version, die ihr in dem Gameplay-Video auch seht.