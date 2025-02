Idle Game für Angelliebhaber - Cast n Chill lädt euch zu einem ruhigen Ausflug an den See ein

In Cast n Chill könnt ihr in Seen und Flüssen ganz entspannt eine Runde angeln gehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr selbst die Angel auswerfen - müsst ihr aber nicht.

Denn Cast n Chil ist ein Idle Game, das heißt, ihr könnt mit eurem Boot rausfahren, den passiven Modus einschalten und stetig nebenbei Fische fangen. Wer mag, darf auch selbst im aktiven Modus angeln, das beschleunigt euren Fischfang. Euren Fang verkauft ihr dann und könnt eure Ausrüstung verbessern, um seltene Fische zu fangen.

Der erste Trailer zeigt den Pixel-Look und lässt den gemütlichen Soundtrack anklingen. Cast n Chil soll im Juni 2025 auf Steam erscheinen.