M3GAN 2 macht im ersten Teaser-Trailer deutlich: Mit dieser Kult-KI ist nicht zu spaßen!

Der erste M3GAN sorgte 2022 für hohe Wellen und begründete ein ganzes Subgenre aus Horrorfilmen, in denen mörderische KIs Jagd auf Menschen machen. Jetzt kehrt die vermeintlich unschuldige Puppe zurück – aber in neuer Konstellation. Stellt sich raus: Die Regierung tüftelt an einer ganz eigenen Mörder-KI namens Amelia (gespielt von Ahsoka-Star Ivanna »Shin Hati« Sakhno - und Megan wird diesmal bewusst von ihrer Schöpferin wiederhergestellt, um den Kampf gegen Amelia aufzunehmen.