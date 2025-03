Minecraft: Das erste Update des Jahres macht die Umwelt im Spiel endlich lebendiger

Der Frühling kehrt nicht nur in unserer langweiligen, formreichen Welt ein. Auch im Klötzchen-Paradies Minecraft können wir jetzt das gute Wetter genießen, denn mit dem ersten Update in diesem Jahr schraubt Mojang an den Umwelt-Features. Das Update mit dem Namen »Spring to Life« widmet sich voll und ganz neuen Mob-Varianten, der Soundkulisse und Umgebungs-Effekten.

So passt sich das Getier an der Oberfläche dem Biom an, in dem es umherwandert. Schweine, Kühe und Hühner, die ihren Lebensraum in der Wüste haben, sind beispielsweise mit anderer Fellfärbung ausgestattet. Auch die Farbe der Schafswolle hängt jetzt von der Umgebung ab.

In Wäldern kann man jetzt auch auf umgefallene Bäume stoßen und Glühwürmchen-Blöcke lassen kleine leuchtende Wesen spawnen. Neue Umgebungsgeräusche machen eure Wandertouren zusätzlich atmosphärischer.