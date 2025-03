Minecraft 1.21.5: Das große Frühlings-Update ist da - das sind die wichtigsten Neuerungen

Die Gewinner des Patches sind die Mobs.

Minecraft ist nicht totzukriegen und das spiegelt sich jetzt auch im neuen Patch wider. Update 1.21.5 - oder auch »Spring to Life« - haucht euren Welten wortwörtlich neues Leben ein, indem es mehr Mob-Varianten, neue Soundkulissen und Umgebungs-Effekte ins Spiel freilässt. Die vollständigen Patch Notes findet ihr wie immer auf Seite 2.

Erstmal haben wir für euch die wichtigsten Änderungen zusammengetragen:

1:01 Minecraft: Das erste Update des Jahres macht die Umwelt im Spiel endlich lebendiger.

Autoplay

Neue Mob-Varianten

Die wohl größte Neuerung sind die Varianten für Farmtiere. Minecraft besitzt eine breite Palette an verschiedenen Biomen, und die wirken sich jetzt auch auf ihre Bewohner aus.

In kalten Gegenden trefft ihr ab sofort auf kuschelige Schweine, langhaarige Kühe und graue Hühner. In trockenen und heißen Gebieten sind sie hingegen farblich an die sandige Umgebung angepasst.

Auch Schafe sind jetzt passend zum Biom gefärbt, und die Wolle, die ihr von ihnen abschert, hat die entsprechende Farbe.

In kalten Biomen trefft ihr daher vorwiegend auf schwarze Schafe, während in warmen Lebensräumen vor allem braune Schafe umherlaufen. In gemäßigten Gegenden sind nach wie vor weiße Schafe am häufigsten anzutreffen.

Damit sich die neuen Einheimischen wohlfühlen, wurden die verschiedenen Umgebungen aufgewertet. In Wäldern stolpert ihr in Zukunft beispielsweise über umgefallene Bäume, und in sumpfigen Gebieten gibt es jetzt Glühwürmchen-Blöcke.

Glühwürmchen sorgen für Ambiente.

Zudem lassen neue Blöcke jetzt auch Blätter und Blüten durch die Luft segeln. Neue Wildblumen, Büsche und unterschiedlich hohes Gras sorgen zusätzlich für eine abwechslungsreichere Natur. In Wüsten tragen Kakteen nun auch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Kaktusblüten.

Die neuen Deko-Blöcke sorgen außerdem für eine frische Soundkulisse, sodass sich Minecraft ohne Musik nicht mehr ganz so still anfühlt. Apropos Sounds: Wölfe jaulen jetzt in sechs verschiedenen Varianten, von »niedlich« bis »grummelig«.

In Dörfern gibt es Kartografen, die euch mit Karten der Umgebung versorgen. Mit dem Update haben sie ihr Angebot erweitert. Sieben neue Karten weisen euch den Weg zu weiteren Dörfern und anderen Strukturen in verschiedenen Biomen.

Wandernde Händler nehmen euch zudem jetzt auch Handelsware ab, sodass ihr Smaragde verdienen könnt. Sie haben außerdem ihre Preise gesenkt, damit ihr eure Smaragde gleich wieder auf den Kopf haut.