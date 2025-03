Olympia-Schützin wurde 2024 zur Meme-Sensation, jetzt könnt ihr sie in The Finals spielen

The Finals stellt seinen Battle Pass für Season 6 vor, die ab 20. März an den Start geht. In den insgesamt 106 freischaltbaren Stufen stecken wieder massig neue Klamotten, Embleme, Emotes, Waffenskins und mehr.

Ein Set an kosmetischen Items sticht aber dabei besonders heraus: Das Outfit von Olympia-Schützin Kim Yeji ist mitsamt ihrer ikonischen umgedrehten Mütze, Schießbrille samt Diopter und ihrer Luftpistole vertreten.

Die Südkoreanerin wurde 2024 wegen ihrer »Main Character Energy« quasi über Nacht zur Sensation im Netz und tausende von Memes mit ihr fluteten das Internet. Die Sportschützin bekam daraufhin sogar eine Rolle in einer Action-Serie.

Der Ruhm von damals sorgt jetzt dafür, dass Kim Yeji jetzt auch im Online-Shooter The Finals verewigt wird.