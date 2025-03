Shooter-Sensation mit der spektakulärsten Zerstörung fährt für Season 6 richtig dicke Geschütze auf

The Finals ist einer der aktuell besten Multiplayer-Shooter auf dem Markt und bietet Level-Zerstörung auf einem nie dagewesenen Niveau – findet aber trotzdem nur wenig Beachtung.

Jetzt keimt neue Hoffnung auf ein großes Comeback auf: Mit einem kurzen Gameplay-Teaser enthüllen die Entwickler erste Inhalte in Season 6: Rising Stars. Und die haben es mächtig in sich!

Termin & Features

Season 6 startet am 20. März und bringt jede Menge neuen Content in die Arena – darunter reichlich Waffen-Nachschub. Und wie sich herausstellt, war das viel debattierte Werbevideo kein Witz: The Finals bekommt tatsächlich eine tragbare Minigun! Außerdem sind im Clip ein neues Sturmgewehr sowie ein Unterhebelrepetiergewehr zu sehen.

Bestätigt sind folgende Features:

✅ 3+ neue Waffen

✅ Update der Sponsoren

✅ Änderungen an den Spielmodi

✅ Map-Neuauflagen

✅ Mehr Skins

✅ Ein neuer Soundtrack

Mehr Details zu den einzelnen Elementen sowie »ein paar Überraschungen« sollen ab sofort täglich bis zum Start von Season 6 veröffentlicht werden.

Die Vorfreude in der Community ist groß – unter dem Teaser-Clip schreibt ein Fan: »Es ist und bleibt einfach der beste Shooter« und ein anderer meint: »Diese Saison wird der absolute Knüller.«