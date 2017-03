Das Saison-Rad dreht sich erneut in Blizzards Diablo 3. Die Entwickler gaben nun eine erste Aussicht auf die genauen Inhalte der 10. Season. Auch die wenig später erscheinende Patch 2.5.0 wurde noch einmal genau vorgestellt.

Die neuen Inhalte in Season 10 für Diablo 3 wurden angekündigt.

Auf geht's in die Jubiläumssaison: Wie die Entwickler von Blizzard bekannt gegeben haben, wird Season 10 von Diablo 3 am 31. März um 17 Uhr in Europa starten. Zum ersten Mal gibt es aber auch eine Saison auf den Konsolen. Genaue Details zu dem System und den Belohnungen wollten die Entwickler noch nicht verraten.

Wie bei vorherigen Seasons auch schließt sich kurz nach dem Release einer Saison auch die Veröffentlichung eines Updates an. Dabei handelt es sich um Patch 2.5.0, das mit einer neuen Rüstkammer und einer neuen Handwerks-UI auskommt. Auch die umstrittenen archaischen Items sind Teil der Aktualisierung. Sie wurden zuletzt von den Entwicklern so geändert, dass sie nun »Best in Slot«-Items sind.

Neue Belohnungen

Spieler erhalten in der neuen Saison den Kopf und die Schultern des exklusiven Sets des Eroberers sowie neue Black-Soulstone-Portraits. Neu dabei ist Loremaster, ein kosmetisches Item, das Spielern einen modischen Kerzenständer auf den Rücken schnallt.

Die kosmetischen Belohnungen der Season 10 von Diablo 3.

Ein zusätzliches Beutetruhefach gibt es diese Season nur für Spieler, die bisher nicht mehr als vier davon besitzen. Folgende Herausforderungen sind notwendig, um den fünften Taschenplatz freizuschalten:

Complete a Torment XIII Rift in under 5 minutes

Complete Greater Rift 60 solo

Kill Greed on Torment XIII

Kill Maghda on Torment XIII in under 15 seconds

Reforge a Legendary or Set item

Augment an Ancient item with a Level 50 or greater Legendary Gem

Level three Legendary Gems to 55

Complete two Conquests

Errungenschaften in Season 10

Neue Saison, neue Rotation bei den Errungenschaften. Folgende zehn Herausforderungen gibt es dieses Mal:

Sprinter

Speed Racer

Boss Mode

Worlds Apart

On A Good Day

I Can't Stop

Years of War

Dynasty

Masters of the Universe

Masters of Sets

Die Herausforderungen der Season 10 in Diablo 3.

Haedrigs Geschenk

Natürlich gibt es erneut wieder ein Klassenset via Haedrigs Geschenk. Für das Beenden von Kapitel zwei, drei und vier erhalten wir jeweils zwei Teile eines Sets. Allerdings können wir jedes Geschenk nur für eine Klasse verdienen. Es bringt also nichts, die Saisonreise mit mehreren Helden zu bestreiten, dafür bekommt man keine zusätzlichen Items.

Für die einzelnen Klassen finden sich in Haderigs Geschenk die folgenden Sets:

Dämonenjäger - Ausstattung des Marodeurs

Barbar - Das Erbe Raekors

Zauberer - Delseres Opus Magnum

Hexendoktor - Zunimassas Schlupfwinkel

Mönch - Innas Mantra

Kreuzritter - Akkhans Rüstung

Die Klassen-Sets in der Season 10 von Diablo 3.

Weitere Änderungen und Patch 2.5.0

Mit der 10. Saison werden erstmals die Statistiken aus der ersten Season verschwinden. Persönliche Bestmarken sind dann nur noch bis Season 2 einsehbar. Sobald die Saison 11 erscheint, verschwinden auch die und so weiter.

Direkt im Anschluss an die neue Season soll Patch 2.5.0 erscheinen. Ein genaues Datum nennen die Entwickler bisher noch nicht. Jedoch darf man von Anfang bis Mitte April als Release-Zeitraum ausgehen.

Abschließend noch ein Wort zum Totenbeschwörer: Die neue DLC-Klasse besitzt immer noch kein genaues Veröffentlichungsdatum. Laut Blizzard soll der Necromancer aber im zweiten Quartal 2017 erscheinen. Zuvor wird die Klasse jedoch auf dem Public Test Realm veröffentlicht.

