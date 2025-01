Eine Milliarde Dollar noch vor Release: Zu GTA 6 gibt es eine fast unglaubliche Prognose

Das neue Gangster-Duo von GTA 6: Lucia und ihr Partner werden die Spielelandschaft gehörig aufmischen.

GTA 6 ist mit Sicherheit das aktuell mit großen Abstand meist erwartete Videospiel der Welt und wird große Wellen in der Branche schlagen.

Jetzt stellen Finanzanalysten eine Prognose auf, die ihresgleichen sucht: Noch vor Release soll GTA 6 demnach allein mit Vorbestellungen einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar einnehmen werden, so der Bericht.

Die Zahlen stammen von der Financial Times, die sich auf Analysten der Marktforschungsgruppe DFC Intelligence beruft. Das auf die Videospielbranche spezialisierte Unternehmen kalkuliert folgende Zahlen für GTA 6:

1,0 Milliarden US-Dollar durch Vorbestellungen

durch Vorbestellungen 3,2 Milliarden US-Dollar in den ersten 12 Monaten nach Launch

Was bedeuten diese Zahlen?

Sollten sich diese Zahlen bewahrheiten, wäre der Umsatz von GTA 6 in nur einem Jahr bereits vergleichbar mit den Gesamteinnahmen riesiger Entertainment-Blockbuster wie zum Beispiel Terminator (3 Milliarden Dollar seit 1984) oder Minecraft (3,3 Milliarden Dollar seit 2009).

2:13 GTA 6 im Fernsehen: Ein GameStar-Redakteur erklärt den Hype in den Nachrichten

Autoplay

Yoshio Osaki von der Consulting-Firma IDG ist sich jedenfalls sicher und nennt GTA 6 bereits einen der »größten Entertainment-Starts der Weltgeschichte über alle Medien hinweg, nicht nur Spiele«.

Der Release von neuen GTA-Spielen sorgt bereits seit vielen Jahren grundsätzlich für großes Aufsehen in der Spieleindustrie - und für Rekordumsätze. So spielte GTA 5 in den ersten 24 Stunden nach Release 800 Millionen US-Dollar (inklusive Vorbestellungen) ein.

»Etwas absolut phänomenales«

Inzwischen sollen sogar mehrere andere Entwickler ihre geplanten Spiele verschoben haben, um dem Release-Zeitraum von GTA 6 auszuweichen.

Ob der angepeilte Termin im vierten Quartal 2025 aber überhaupt gehalten werden kann, bleibt bislang unklar – Gerüchte von einer Verzögerung tauchen regelmäßig auf und werden heiß debattiert.

Strauss Zelnick, der Chef der Rockstar-Mutter Take-Two, zeigte sich zuletzt optimistisch. »Ich erkläre uns nicht vorzeitig zum Sieger. Aber ich glaube, Rockstar Games wird wieder etwas absolut phänomenales abliefern«, so der 67-jährige CEO gegenüber der Financial Times.

Auf dem neuen Open-World-Abenteuer, das uns erstmals seit 2006 wieder zurück nach Vice City und das Umland des Bundesstaates Leonida (Florida) bringt, lasten also immense Erwartungen aus allen Richtungen. Wir bleiben natürlich für euch am Ball und berichten über aktuelle Neuigkeiten zu GTA 6.