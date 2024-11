Wir verlosen 10 Keys für Pathfinder: Wrath of the Righteous Complete Edition

Über 150 Spielstunden sind an Weihnachten doch machbar... oder?

Eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre ist endlich vollständig. Mit sechs Erweiterungen und vier kostenlosen DLCs ist Owlcats Meisterwerk ein richtiger Brocken für hunderte Spielstunden geworden.

Und weil ihr vermutlich noch nichts über die kalten Tage zu tun hattet, dachten wir und die Entwickler uns, wir tun euch etwas Gutes und verlosen genau zehn digitale Exemplare der Complete Edition.

So nehmt ihr teil

Alte Plus-Hasen kennen das Spielchen schon:

Seid aktives Mitglied bei GameStar Plus Füllt das Gewinnspielformular aus

Und das war’s auch schon. Dann braucht ihr nur noch ein bisschen Glück und vielleicht könnt ihr dann schon bald die Complete Edition euer Eigen nennen. Das Gewinnspielformular findet ihr, wenn ihr den folgenden Button anklickt:

Damit alle genug Zeit zum Mitmachen haben, endet das Gewinnspiel am 27.11.2024 um 12 Uhr. Kurz danach losen wir die Gewinner aus und verschicken die Keys per E-Mail.

Worum geht’s bei Pathfinder: Wrath of the Righteous?

Falls ihr bisher noch nie von diesem Rollenspiel gehört habt und euch nur dachtet »oh cool, es gibt was zu gewinnen«, holen wir euch nochmal kurz ab, was euch erwartet.

14:56 Pathfinder: Wrath of the Righteous - Das Rollenspiel-Meisterwerk im Testvideo

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist der direkte Nachfolger von Pathfinder: Kingmaker. Das heißt, es handelt sich um ein Oldscool-Rollenspiel mit Iso-Perspektive und pausierbaren Echtzeitkämpfe. Ähnlich wie Baldur’s Gate basiert es auf einem Pen&Paper-Spielsystem. Und zwar auf dem gleichnamigen Pathfinder.

Unsere Helden verschlägt es dieses Mal nach Mendev und in den Kampf gegen eine dämonische Invasion. Anders als Kingmaker wurde Wrath of the Righteous um einen mythischen Fähigkeiten-Pfad erweitert, den ihr mit eurem Held erkunden könnt.

Testet ihr noch die Complete Edition?

Natürlich haben wir nicht nur auf Gewinnspielebene an euch gedacht. Kollege Fabiano lässt euch nicht im Stich und schaut schon fleißig in die finale Pathfinder-Version rein. Einen klassischen Test solltet ihr dieses Mal nicht erwarten (wir haben ja bereits einen Test und einen Nachtest gemacht und die Complete Edition unterscheidet sich nicht groß von der Version des Nachtests). Stattdessen dürft ihr euch auf etwas persönlicheren Text vom Rollenspielmeister freuen.