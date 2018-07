25 Jahre Jurassic Park - Riesige Statue von Jeff Goldblum in London enthüllt

Die britische Hauptstadt besitzt eine neue Sehenswürdigkeit: Fans haben in London zum 25. Jubiläum von Steven Spielbergs Dino-Kultfilm Jurassic Park eine gigantische Staute von Jeff Goldblum aufgestellt.

Die über siebeneinhalb Meter große und 150 kg schwere Figur am Ufer der Themse, unweit der Tower Bridge, zeigt den räkelnden Schauspieler in seiner legendären Pose aus dem Dino-Abenteuer - natürlich mit offenem Hemd, wie auch im Film.

25ft Jeff Goldblum statue pops up in London to celebrate the 25th anniversary of Jurassic Park, which was June 11th, a month ago. Also none of the movie was filmed in London nor is Jeff Goldblum a native of the English capital. So let's just bask in its nonsensical glory. pic.twitter.com/TKQKozleMn