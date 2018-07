Die Dinos erobern derzeit nicht nur die Spielewelt im Sturm, auch in den Kinos beherrschen die prähistorischen Kreaturen die Charts. So nimmt das neue Dino-Abenteuer Jurassic World: Das gefallene Königreich mit Chris Pratt inzwischen über eine Milliarde Dollar in den Kinos weltweit ein.

Damit steht das Sequel von Regisseur J. A. Bayona trotz einiger Kritiken dem sensationellen Erfolg des ersten Films Jurassic World (2015) mit rund 1,6 Milliarde Dollar im nichts nach, einholen wird er ihn aber wohl nicht mehr. In diesem Jahr waren bisher nur Marvels Black Panther mit 1,3 Mrd. und Avengers: Infinity War mit über 2 Mrd. Dollar erfolgreicher an den Kinokassen weltweit.

Jurassic World 2: Das gefallene Königreich - Bilder zum Kinofilm ansehen

Trotz WM: Mehr als 1,7 Millionen Kinobesucher

Jurassic World 2 spielt schon jetzt als zweiter Teil einer geplanten Trilogie über 333 Mio. Dollar an den US-Kinokassen ein, außerhalb der USA kommt der Film sogar auf über 725 Mio. Dollar. Besonders in China sind die Dinos ein Megahit. Doch auch in den deutschen Kinos haben bereits über 1,7 Millionen Zuschauer die Rückkehr von T-Rex & Co. auf der großen Leinwand miterlebt - trotz der Fußball WM und den sommerlichen Temperaturen.

Inzwischen kündigt sich aber langsam Konkurrenz in den Kinos an, denn erstmals nach vier Wochen Spielzeit (in Deutschland) müssen die Dinos den Spitzenplatz räumen. In den US-Kinos übernehmen die Marvel-Helden Ant-Man and The Wasp die Charts, der bei uns erst nach der Fußball-WM am 26. Juli an den Start geht.

Jurassic World Evolution im Test: Schnapp sie dir alle!