Im neuen Predator-Film 2025 ist ausgerechnet der außerirdische Großwildjäger »der Held«

Wer interessiert sich schon für Dutch Schaefer, wenn wir einen neuen Predator-Film mit dem Titel-»Helden« als Protagonisten bekommen? Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Arnold Schwarzenegger, Donald Glover und Amber Midthunder haben sich bereits mit dem Predator angelegt und gelten unmissverständlich als die Helden ihrer eigenen Filme. 2025 kehrt das Sci-Fi-Ungetüm zurück - stellt dabei dieses Konzept allerdings auf den Kopf.

Das verspricht mit Dan Trachtenberg nun der Regisseur von Prey persönlich, der für 2025 gleich zwei neue Predator-Filme inszeniert. Einer davon hört auf den Untertitel Badlands und schickt Elle Fanning gegen die Yautja ins Rennen.

In Badlands rettet der Predator den Tag

Wir sollen dabei aber nicht zwangsläufig mit Fanning mitfiebern, sondern stattdessen mit dem Predator - wie Trachtenberg gegenüber Empire erklärt:

Die Kreatur steht im Mittelpunkt und an der vordersten Front. Er ist noch immer ein Badass, aber es gibt auch eine Komponente, die dich auf einer emotionalen Ebene berührt. Es war eine große Herausforderung, einen Charakter zu schaffen, mit dem man sich verbunden fühlt, der dir aber gleichzeitig eine Heidenangst einjagt. Das hat super viel Spaß gemacht!

Elle Fanning soll in Predator: Badlands nicht nur eine, sondern gleich mehrere Rollen übernehmen. Was genau das für den finalen Film bedeutet, bleibt allerdings abzuwarten. Dazu verrät Trachtenberg lediglich:

Sie wurde gleich auf mehreren Ebenen richtig intensiv gefordert - dramaturgisch, physisch, logistisch.

2025 bekommen wir gleich zwei Predator-Filme aufgetischt

Predator: Badlands startet am 6. November 2025 in den Kinos. Davor soll aber noch ein weiterer Film um den Yautja aufschlagen - höchstwahrscheinlich als animiertes Projekt für den Streamingdienst Disney Plus.

Konkrete Informationen lassen hierzu ebenfalls noch auf sich warten. Wir wissen zumindest, dass der Film auf ein Anthology-Konzept zurückgreift. Soll heißen: Verschiedene Predator werden auf die Menschheitsgeschichte losgelassen und legen sich dabei unter anderem mit Piraten und Samurai an.

Übrigens kommen in absehbarer Zeit nicht nur Predator-, sondern auch Alien-Fans auf ihre Kosten: Nach Romulus startet 2025 die TV-Serie Alien: Earth von Noah Hawley. Währenddessen arbeiten Fede Alvarez und Ridley Scott an ihren jeweils eigenen neuen Filmen um den Xenomorph.

Und wer weiß, vielleicht heißt es irgendwann ja auch wieder: Alien vs. Predator?