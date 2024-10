28 Years Later: Vor dem Kinostart 2025 gibt es endlich erste Story-Details und eine große Überraschung

Es dauert keine 28 Jahre, bis 28 Days und Weeks Later fortgesetzt werden. Tatsächlich dürfen sich Fans auf eine ganze Trilogie freuen. Bildquelle: Searchlight Pictures

Zombie-Fans aufgepasst: Am 19. Juni 2025 sprinten vom Wut-Virus heimgesuchte Briten wieder über die große Leinwand, sobald 28 Years Later in den deutschen Kinos startet. Während ein erster Trailer auf sich warten lässt, gibt es jetzt aber zumindest schon mal erste Details zur Handlung.

Worum geht es in 28 Years Later?

Die kommen von Ralph Fiennes (Schindlers Liste, Grand Budapest Hotel), der in dem Auftakt der neuen Trilogie eine wichtige Rolle übernimmt. Gegenüber Indiewire lässt der 61-jährige Schauspieler durchblicken, auf was sich Fans in 28 Years Later einstimmen dürfen:

Großbritannien ist seit 28 Jahren von dieser schrecklichen Seuche befallen, die Menschen in gewalttätige, tollwütige Monster verwandelt, während es noch ein paar wenige nicht-infizierte Gemeinden gibt. Im Mittelpunkt steht ein kleiner Junge, der einen Arzt finden will, um seiner sterbenden Mutter zu helfen. Er führt seine Mutter durch diese wunderschöne nordenglische Landschaft, wo sich natürlich die Infizierten um sie herum in den Wäldern, Hügeln und Hängen verstecken. Aber er findet einen Arzt, der ein Mann ist, von dem man annehmen könnte, dass er seltsam und kauzig ist und sich tatsächlich doch für das Gute einsetzt.

Besagter Arzt wird übrigens von Ralph Fiennes persönlich gespielt. Zum Cast zählen darüber hinaus Darsteller wie Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train, Kick-Ass), Jodie Comer (Killing Eve, The Last Duel) und Jack O’Connell (Unbroken, ‘71).

Cillian Murphy (Oppenheimer, Batman Begins) hat bei den neuen Fortsetzungen zu 28 Days und Weeks Later ebenfalls seine Finger im Spiel. Ob Murphy auch vor der Kamera zu sehen sein wird oder nur als Produzent beteiligt ist, bleibt im Moment noch offen.

Zwei neue Filme wurden bereits abgedreht

Fest steht aber zumindest schon ein Mal: 28 Years Later wird eine gesamte Trilogie und tatsächlich wurde der zweite Teil mit dem Untertitel The Bone Temple sogar schon abgedreht. Wann 28 Years Later: Part 2 in den Kinos startet, ist aktuell nicht bekannt.

Bei 28 Years Later ist Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionär) für die Regie verantwortlich, der 2002 natürlich den allerersten Teil der Reihe inszenierte. Dabei arbeitet er erneut mit Alex Garland (Ex Machina, Civil War) zusammen, der die Drehbücher sämtlicher neuer Filme verfasst.

Wie genau die Geschichte einer der besten Zombie-Filmreihen (auch wenn es sich genau genommen um keine Untoten handelt) dann fortgesetzt wird, erfahren wir spätestens zum 19. Juni 2025. Zu diesem Termin startet 28 Years Later dann auch in den deutschen Kinos.

Übrigens spielen bei 28 Years Later iPhones eine überraschend wichtige Rolle. Der 75 Millionen US-Dollar teure Film wurde ausschließlich mit den Handy-Kameras gedreht, womit der Zombie-Streifen schon jetzt einen kleinen Rekord trifft. Mehr dazu könnt ihr im entsprechenden Artikel unserer Tech-Experten oben nachlesen.