3 oft übersehene Steam-Geheimtipps, die etwas Besonderes sind

Wir zeigen euch drei neue Steam-Spiele, die nicht auf den ersten Blick ins Auge springen.

Willkommen bei unseren Steam-Geheimtipps zum Wochenende, diesmal in einer mundgerechten Kurzausgabe. Statt wie üblich fünf stellen wir euch diesmal drei neue Spiele vor, die aber dennoch von Fans mit Lob überschüttet werden.

Diesmal mit osteuropäischer Postapokalypse mal ganz anders, einem strategischen Blick auf die Menschheitsgeschichte und einem echten spielbaren Kunstwerk. Viel Spaß mit unseren drei Steam-Geheimtipps zum Wochenende!

Zero Sievert

6:52 Hinter der Gameboy-Grafik von Zero Sievert steckt knallhartes Survival

Genre: Extraction-Survival-Shooter | Steam-Release: 23. Oktober 2024 | Preis: 20 Euro

In diesem Extraction-Shooter läuft es ganz anders als bei Hunt: Showdown und Co., denn Multiplayer ist bei Zero Sievert kein Thema. Ihr streift als einsamer Wolf durch eine pixelige Postapokalypse, deren Spielwelt zufällig generiert wird. Bockschwer ist das trotzdem.

Ihr müsst das Ödland erkunden, wertvolle Beute sammeln, euch gegen Mutanten und ähnliches Getier zur Wehr setzen und am Ende lebend entkommen. Waffen-Nerds können ihre Waffen kompliziert umbauen und aufrüsten, um verschiedene Aufgaben besser zu bewältigen.

Zustimmung auf Steam: 85 Prozent von über 9.700 Rezensenten stimmen positiv.

Das Weltdesign erinnert ein bisschen an Stalker. Wir konnten Stalker 2 jüngst stundenlang spielen, und dabei fiel uns regelrecht ein Stein vom Herzen.

Age of History 3

1:31 In Age of History 3 kämpft ihr euch durch die Geschichte der Menschheit

Genre: Globalstrategie | Steam-Release: 23. Oktober 2024 | Preis: 10 Euro

Ein Age ganz ohne Microsoft, dafür aber mit viel Micromanagement, wie es sich für 4X- oder Globalstrategiespiele gehört. Age of History 3 führt euch durch die ganze Menschheitsgeschichte.

Ihr dürft als eines von mehreren Großreichen oder auch als kleiner Stamm beginnen. Dann dreht sich alles um territoriale Erweiterung, Rohstoffausbeute, Innenpolitik und sogar Religion. Ein sehr komplexes Strategiespiel für Leute, die sich gerne reinfuchsen.

Zustimmung auf Steam: 89 Prozent von über 2.400 Rezensenten stimmen positiv.

Mehr starke Strategiespiele für PC findet ihr in unserer großen Bestenliste.

Neva

1:28 Neva: Die Macher von Gris zeigen erstes Gameplay aus ihrem wunderschönen neuen Spiel

Genre: Abenteuer-Plattformer | Steam-Release: 15. Oktober 2024 | Preis: 20 Euro

Die Macher des grandiosen Gris bringen mit Neva ihr nächstes Spiel heraus. Wieder überzeugt Nomada Studio mit wunderschönen Bildern und viel Atmosphäre.

Eine junge Frau und ihr befreundeter Wolf erleben ein Abenteuer in einer Welt, die zu sterben droht. Vielleicht könnt ihr das Schicksal abwenden, indem ihr durch die kreativen Level hüpft und knifflige Rätsel löst.

Zustimmung auf Steam: 94 Prozent von über 1.800 Rezensenten stimmen positiv.

Und, wie gefallen euch unsere Steam-Geheimtipps an diesem Wochenende? Welchen Titel wollt ihr euch einmal genauer anschauen? Kennt ihr selbst ein neues Spiel, das völlig zu Unrecht wenig Aufmerksamkeit bekommt? Teilt es gerne in den Kommentaren! Auch wir freuen uns immer über eure Anregungen, Meinungen und Erlebnisse.