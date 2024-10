Bei Steam warten 300.000 Menschen auf Jump Ship, jetzt müssen sie ganz tapfer sein

Der Release von Jump Ship war für 2024 geplant, jetzt wurde es verschoben.

350.000 Menschen warten bei Steam auf Jump Ship - und sie müssen sich weiter gedulden. Denn der Science-Fiction-Titel mit Koop-Fokus, Raumschiffen und beeindruckender Technik gibt die Release-Pläne im aktuellen Jahr offiziell auf.

Um aus Jump Ship das »bestmögliche Erlebnis« zu machen, verschiebt Entwickler Keepsake Games die Veröffentlichung auf 2025. Wie schon zuvor handelt es sich dabei vorerst nur um die Early-Access-Version.

Eine frühe Pre-Alpha hinterließ bei uns bereits mächtig Eindruck, als wir sie im Frühjahr spielen konnten:

In einem Beitrag auf der Plattform X (ehemals Twitter) erklärt Game Director Filip Coulianos, das die große Nachfrage nach dem Weltraumspiel (Platz 65 in den globalen Steam Wishlists) und die damit zu erwartende Server-Last zur Entscheidung beigetragen hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr Stabilität

Die zusätzliche Zeit wolle man dazu nutzen, das »Passionsprojekt« des kleinen schwedischen Entwicklerteams (wenige 20 Mitarbeiter) für den großen Auftritt fit zu machen:

»Anfang nächsten Jahres wollen wir die Testphase außerhalb des Büros erweitern (geschlossene Beta). Zunächst wird eine ausgewählte Gruppe von Testern aus der Community Zugang erhalten, spielen und uns mit Feedback versorgen. Wenn das Spiel stabiler wird, werden wir diese Gruppe organisch erweitern.«

Das große Potenzial von Jump Ship war für uns bereits anhand des ersten Gameplays ersichtlich, im Vorschauvideo erfahrt ihr mehr dazu:

9:18 Raumschiff, Ballern, Jetpack: Jump Ship feuert aus allen Rohren! - Preview

Autoplay

Filip Coulianos sagt, dass das Entwicklerteam an Jump Ship »noch eine ganze Weile nach dem Launch weiterarbeiten« wolle. Mit Blick auf die Release-Verschiebung fügt er hinzu: »Wir freuen uns darauf, es mit euch zu teilen, wenn die Zeit reif ist.« Und:

»Ich weiß, dass ihr alle sehr begierig darauf seid, das Spiel in die Finger zu bekommen, und wir werden in den nächsten Monaten so offen wie möglich [sein, Anm. d. Red.]. Rechnet damit, dass wir im Laufe des nächsten Jahres viel mehr über das Spiel verraten werden.«

Klein, aber oho!

Jump Ship ist auf vier Spieler ausgelegt. Im Koop absolviert ihr eine große Menge an Einzelmissionen, die euch auf Planeten oder in Asteroidenfelder führen.

Stets dabei: Euer zwischen Aufträgen ausbaubares Raumschiff, in dem alle Team-Mitglieder spezielle Rollen übernehmen. So steuert eine Person das Schiff, während jemand anders die Energieverteilung übernimmt, ein dritter mit Geschützen auf Gegner ballert und der vierte Feuer löscht.

In der Screenshot-Galerie seht ihr dafür einige Beispiele:

Jump Ship - Screenshots zum spektakulären Koop-Weltraum-Spiel ansehen

Die Technik auf Basis der Unity Engine erlaubt es, dass Spieler auf der Hülle des Raumschiffs stehend mit Handwaffen feuern oder per Jetpack und Greifhaken sich frei bewegen können. Auch Entermanöver sind so möglich; zwischendurch gibt's in klassischer Ego-Shooter-Manier Außeneinsätze gegen Roboterfeinde.

Jump Ship wird keine PvP-Gefechte bieten, aber einen optionalen Einzelspielermodus.