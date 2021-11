4Players: Gaming-Website wird unter neuer Führung fortgeführt

Ende August kündigte das traditionsreiche Gaming-Portal 4Players seine Schließung an. Zum 31. Oktober 2021 wurde die redaktionelle Betreuung der Seite eingestellt. Als Grund nannte 4Players auf seiner Website:

Dieser Schritt wurde durch wirtschaftliche Maßnahmen erzwungen, die einen zukunftssicheren Betrieb des Online-Magazins in dieser Form mit diesem Personalaufwand sowie einer sich wandelnden Vermarktungs-Landschaft unmöglich machten. Gleichzeitig ist dies eine konsequente Weiterführung der Firmenstrategie, die sich seit 2017 zunehmend auf die Kerngeschäftszweige konzentrierte. 4Players.de

Kollegin Petra Fröhlich, die ehemalige Chefredakteurin von PC Games und heutige GamesWirtschaft.de-Betreiberin hatte bereits ihre Gedanken vom Aus von 4Players zusammengefasst:

Am 1. November 2021, also einen Tag nach der offiziellen Einstellung der redaktionellen Betreuung, kündigte 4Players auf seiner Website die Fortführung der Seite an. Allerdings unter neuer Führung:

Dementsprechend freut es uns außerordentlich, euch mitteilen zu dürfen, dass es mehrere Interessenten für den Weiterbetrieb des 4Players.de-Portals gibt, um mit euch in die Gaming-Zukunft durchzustarten. Auch wenn wir die Ziellinie schon sehen, ist der Prozess noch nicht vollends abgeschlossen. Deshalb können wir aktuell noch nicht viel mehr dazu sagen, werden uns aber so schnell wie möglich umfassend dazu äußern und bitten darum, bis dahin von Fragen und Spekulationen abzusehen. 4Players.de

Wie ihr dem Zitat entnehmen könnt, wissen wir bisher nur sehr wenig zu der Fortführung der beliebten Gaming-Website. Es ist nicht bekannt, wer 4Players nun weiterführen wird und ob einige altbekannte Gesichter wieder zur Seite stoßen. Wir möchten euch daher bitten, dem Wunsch von 4Players nachzukommen und keine Gerüchte oder Spekulationen über die Fortführung anzustellen.

Fortführung trifft auf gemischte Community-Gefühle

In den Kommentaren unter der Ankündigung, finden sich viele gemischte Gefühle wieder. Einerseits freuen sich die treuen Leserinnen und Leser der Seite natürlich, dass die traditionsreiche Gaming-Website weitergeführt wird. Andererseits haben sie ein mulmiges Gefühl, was die Zukunft der Seite angeht.