5 neue Steam-Geheimtipps, die sich tief im Gestrüpp verstecken

Ihr sucht Neues und Unverbrauchtes auf Steam? Wir zeigen euch den Weg.

Den Steam-Dschungel nach neuen Spielen durchforsten, das kann auch erfahrene Waldleute überfordern. Deshalb haben wir dieses Format ins Leben gerufen, um euch den Stress zu ersparen und jedes Wochenende neue, oft übersehene Spiele zu kredenzen.

Diesmal mit einem interessanten neuen Dreh im Aufbauspiel-Genre und Adventures von einer Machart, die lange Zeit als tot und vergessen galt, jetzt aber allerorts ihre Rückkehr feiert. Viel Spaß mit unseren fünf neuen Steam-Geheimtipps!

Was dagegen im Mainstream auf Steam gerade los ist, lest ihr hier:

Cataclismo

5:58 Nachts kommen die Monster raus! 5 Minuten Gameplay aus Cataclismo zeigen das Kern-Gameplay

Genre: Burgbau-Strategie | Steam-Release: 22. Juli 2024 (Early Access) | Preis: 30 Euro

Bauen, kämpfen, überleben: In Cataclismo müsst ihr euer Volk vor ebenjenen Schrecken beschützen, die die namensgebende Katastrophe herbeigeführt haben. Die Mischung aus Aufbau und Echtzeitstrategie kommt äußerst gut bei ersten Spielerinnen und Spielern an.

Unser Strategieexperte Reiner kann der positiven Stimmung in der Community im Early-Access-Test übrigens nicht bedingungslos folgen:

Das neue Aufbauspiel vom spanischen Studio Digital Sun (Moonlighter) lässt euch Burgverteidigungen bis ins kleinste Detail selbst errichten. Idealerweise hält eure wachsende Verteidigung den heranstürmenden Monsterhorden stand, denn nur so wird euer Volk überleben.

Zustimmung auf Steam: 93 Prozent von über 1.600 Rezensenten stimmen positiv.

Aurora Hills

1:56 Aurora Hills erinnert an die gute alte Adventure-Zeit und wird auf Steam abgefeiert

Genre: Rätsel-Abenteuer | Steam-Release: 20. April 2024 (Kapitel 1) | Preis: Kostenlos

Wenn ihr euch die alte Adventure-Zeit zurückwünscht oder einfach nur gerne rätselt, könnte euch Aurora Hills abholen. Das erste Kapitel des Spiels fährt jedenfalls Traumwertungen aus der Steam-Community ein.

Ihr schlüpt in die Haut von Park-Ranger Ethan Hill (ha!) und versucht, das mysteriöse Verschwinden einiger Leute aufzuklären. Die Art und Aufmachung von Aurora Hills erinnert vielleicht ein bisschen an ein Myst, das euch spätestens als Angehöriger der Millenial-Generation ein Begriff sein sollte.

Zustimmung auf Steam: 97 Prozent von rund 1.000 Rezensenten stimmen positiv.

Knock on the Coffin Lid

Genre: Kartenkampf-Roguelike | Steam-Release: 8. August 2024 | Preis: 21 Euro

Wer schon jedes Rogue gelikt und jeden Spire geslayt hat, sucht vielleicht mal nach Abwechslung. Die kommt in Form von Knock on the Coffin Lid um die Ecke. Das Kartenkampfspiel mischt das bekannte Konzept mit einer Zeitschleifenmechanik.

Im Kern bedient es aber den Genregeschmack: Ihr verprügelt Gegner mithilfe eures Kartendecks, das ihr im Laufe eines Durchlaufs erweitern und verbessern dürft. Der unweigerliche Tod wird trotzdem mit einem übergeordneten Fortschritt belohnt.

Zustimmung auf Steam: 84 Prozent von rund 700 Rezensenten stimmen positiv.

Five Nights at Freddy's: Into the Pit

1:32 Dieses Spiel zeigt, wie wenige Pixel für eine bedrohliche Atmosphäre ausreichen

Genre: Horror-Abenteuer | Steam-Release: 7. August 2024 | Preis: 20 Euro

Mehr Futter (nicht nur) für alte Hasen: Gruselambiente, Pixelart der alten Schule, traumhafte Wertungen von Spielerinnen und Spielern. Wir sprechen von Five Nights at Freddy's: Into the Pit.

Ab geht's ins Bällebad, das als Zeitmaschine zwischen den Jahrzehnten fungiert. Ihr müsst Rätsel knacken und werdet dabei von einem Horrorhasen gejagt. Es gibt einen Ausweg aus der liebevoll verpixelten Misere, aber wo liegt das Hasenfutter?

Zustimmung auf Steam: 96 Prozent von über 2.100 Rezensenten stimmen positiv.

Thank Goodness You're Here

Genre: Comedy-Abenteuer | Steam-Release: 1. August 2024 | Preis: 18 Euro

Spiele, die Comedy explizit als Aufhänger benutzen, gibt's nicht ganz so oft. Thank Goodness You're Here zählt sich dazu, und das Spiel kommt bei Insidern auf Steam hervorragend an.

Nachdem eure gelbliche Spielfigur in einem charmanten englischen Städtchen landet, fallen die Einwohner schon mit Anfragen über euch her. Ihr helft, wo ihr könnt und erfreut euch (hoffentlich) am schrägen Humor.

Zustimmung auf Steam: 97 Prozent von rund 1.000 Rezensenten stimmen positiv.

Wie gefallen euch unsere dieswöchigen Geheimtipps zum Wochenende? Habt ihr ein neues Spiel für eure Steam-Bibliothek gefunden? Wollt ihr vielleicht selbst eine oft übersehene Spieleperle teilen, die eurer Meinung nach viel zu oft übersehen wird? Schreibt es einfach unten in die Kommentare! Wir freuen uns immer über eure Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen.