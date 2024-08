Neuer Allzeitrekord schickt Path of Exile geradewegs in die Steam-Bestseller

Path of Exile steht in Flammen – im übertragenen wie positiven Sinne.

Path of Exile war nie weg, kommt aber trotzdem groß zurück. Dank der neuen Erweiterung Settlers of Kalguur jagt die Bestseller-Platzierung auf Steam einem ebenfalls beeindruckenden neuen Spielerrekord hinterher. Da wartet es sich vermutlich leichter auf Path of Exile 2.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Path of Exile: Siedler von Kalguur

1:51 Path of Exile zeigt, wie aus dem Diablo-Rivalen ein Aufbauspiel wird

Keineswegs selbstverständlich, über zehn Jahre nach Release die eigenen Rekorde zu brechen. Da gelang dem Entwickler von Path of Exile mit der neuen Erweiterung Siedler von Kalguur ein großer Wurf.

Soll nicht heißen, dass das Action-Rollenspiel nicht vorher schon verdammt erfolgreich war, dennoch sind 230.000 gleichzeitig aktive Steam-User sogar für Branchengiganten keine Kleinigkeit. Und das schlägt sich erwartungsgemäß auch im Umsatz des Free2Play-Spiels nieder. Ergebnis: Platz 10 der wöchentlichen Steam-Bestseller.

Indes wartet die Community sehnsüchtig auf Path of Exile 2, dessen geplanter Beta-Release allerdings jüngst auf Ende 2024 verschoben wurde.

Mehr erfahren? Path of Exile 2 will nicht bloß mehr vom Gleichen liefern, sondern einen neuen Pfad beschreiten. Warum uns das mehr an ein Dark Souls als an ein Diablo erinnert, erfahrt ihr hier:

