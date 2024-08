Bei neuen Steam Sale könnt ihr jetzt Bethesda-Klassiker und legendäre Shooter extrem günstig einsacken

Ob Klassiker wie Morrowind oder neuere Titel wie Starfield. Im aktuellen Sale auf Steam ist für jeden Bethesda-Fan etwas dabei.

Zur Feier der QuakeCon 2024 vom 8. bis zum 11. August 2024 hat Bethesda einen riesigen Sale auf Steam gestartet. Doch entgegen dem Namen sind nicht nur Ableger der gleichnamigen Shooter-Reihe reduziert, sondern gleich fast das gesamte Portfolio des Publishers.

Der Sale läuft noch bis zum 21. August 2024, ihr habt also noch genügend Zeit, euch zu überlegen, ob oder bei welchen Titeln ihr zugreift. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern, zeigen wir euch hier die zwölf interessantesten Angebote der Aktion.

Highlight: Starfield

19:50 Starfield - Testvideo zum Open-World-Weltraumspielplatz

Genre: Sci-Fi-Rollenspiel | Release: September 2023 | Preis: 47 Euro, 33 Prozent Rabatt

In Bethesdas neuesten futuristischen Rollenspiel steuert ihr euren eigenen Raumfahrer, reist jenseits unseres Sonnensystems durchs All und erzählt eure eigene Geschichte. So müsst ihr nicht nur zahlreiche Entscheidungen treffen, ihr könnt auch zwischen unzähligen Fähigkeiten auswählen und euren Charakter so entwickeln, wie es euch beliebt.

Auf über 1.000 Planeten erkundet, sammelt und kämpft ihr euch durch euer Abenteuer und trefft auf etliche Charaktere, Begleiter, Fraktionen und Quests. Außerdem könnt ihr eine eigene Basis errichten und selbstverständlich euer eigenes Raumschiff entwerfen, mit dem ihr euch durch die Weiten des Alls bewegt.

Trotz der hohen Ambitionen erntet Starfield aber auch viel Kritik. Zum Beispiel wird die Leblosigkeit der meisten Planeten und Orte bemängelt, die nicht mit einer wichtigen Quest in Verbindung stehen. Bevor ihr also zugreift, empfehlen wir euch einen Blick in unseren umfangreichen Test zu werfen.

Weitere interessante Spiele im Sale

Deathloop: In diesem innovativen Ego-Shooter steuert ihr einen von zwei Assassinen, die in einer endlosen Zeitschleife gefangen sind. Eure einzige Möglichkeit zu entfliehen, ist es, eine tödliche Aufgabe zu lösen. Jedoch ist euch der andere Assassine stets auf den Versen und versucht, euch an eurem Vorhaben zu hindern. (12 Euro, um 80 Prozent reduziert)

14:17 Deathloop-Testvideo - Der beste Singleplayer-Shooter des Jahres!

Dishonored: Als Assassine mit übernatürlichen Fähigkeiten befindet ihr euch in diesem Action-Adventure auf einem blutigen Rachefeldzug. (2,50 Euro, um 75 Prozent reduziert)

9:48 Dishonored: Die Maske des Zorns - Test-Video zum Action-Spiel

Doom Eternal: Erneut haben die Armeen der Hölle die Erde erobert. In diesem Ego-Shooter liegt es nun an euch, die bösartigen Kreaturen wieder unter die Erde zu befördern. (8 Euro, um 60 Prozent reduziert)

10:01 Doom Eternal - Test-Video zum Ego-Shooter

Fallout 4: In diesem Endzeit-Rollenspiel reist ihr durch die atomverseuchten Landschaften rund um Boston und erlebt ein aberwitziges Abenteuer. Fallout 4 ist außerdem die Grundlage für die neue und gewaltige Mod Fallout: London, die ihr ohne Aufpreis spielen könnte. Weitere Informationen dazu erhaltet ihr in unserem umfangreichen Test. (8 Euro, um 60 Prozent reduziert)

17:00 Fallout 4: Die Bestandsaufnahme - Spiel, DLCs und Season-Pass in der Rückschau - Spiel, DLCs und Season-Pass in der Rückschau

Fallout 76: Ein umfangreiches Fallout-MMO, in dem ihr eure eigene Basis errichtet, zahlreiche Quests absolviert und immer stärker werdet. (10 Euro, um 75 Prozent reduziert)

2:02 Fallout 76: Skyline Valley - Die Erweiterung erscheint in wenigen Tagen und bringt ein neues Gebiet

Ghostwire: Tokyo: Tokyo befindet sich in den Fängen unbekannter und übernatürlicher Kräfte. In dieser Mischung aus Action-Adventure und Survival-Horror müsst ihr eure zerstörerischen Elementarkräfte verwenden, um die Stadt von dem Bösen zu befreien. (15 Euro, um 75 Prozent reduziert)

12:42 GhostWire: Tokyo - Test-Video zum Open-World-Spiel der Evil-Within-Entwickler

Prey: Als Überlebender wacht ihr in einer von Aliens überrannten Raumstation auf und kämpft in dieser Mischung aus Ego-Shooter und Survival-Horror um euer Leben. Neben klassischen Schusswaffen helfen euch dabei auch bewusstseinsverändernde Fähigkeiten. (6 Euro, um 80 Prozent reduziert)

1:42 Prey - Launch-Trailer: Du bist die Waffe!

Quake-Collection-Paket: In dieser Collection erhaltet ihr mit Quake, Quake 2, Quake Champions und Quake Live vier Teile der revolutionären und düsteren Ego-Shooter-Serie der Doom-Macher id Software. (8 Euro, um 73 Prozent reduziert)

1:47 Quake 2: Der Kult-Shooter kehrt mit brachialem Trailer auf moderne PCs zurück

Redfall: Als Überlebender müsst ihr in diesem Loot-Shooter versuchen, eure Heimatstadt von einer Armee blutrünstiger Vampire zu befreien. (20 Euro, um 50 Prozent reduziert)

2:39 Kurz vor Release zeigt Redfall nochmal, was im Vampir-Shooter mit Open World abgeht

The Elder Scrolls Online: ESO ist das erfolgreiche und langlebige Fantasy-MMORPG von Bethesda im Elder-Scrolls-Universum. (6 Euro, um 70 Prozent reduziert)

2:19 Elder Scrolls Online: Im Trailer zur Necrom-Erweiterung seht ihr die neue Arcanisten-Klasse

Wolfenstein Alt History Collection: Die Wolfenstein Alt History Collection beinhaltet alle vier Wolfenstein-Spiele von Bethesda und Machine Games. Die Spiele-Serie erzählt, was womöglich passiert wäre, wenn das nationalsozialistische Deutschland eine neue Technologie entdeckt und so den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. (14 Euro, um 84 Prozent reduziert)

7:27 Wolfenstein 2: The New Colossus - Testvideo: Der beste Solo-Shooter des Jahres

Für euch ist nichts dabei? Gar kein Problem! Auf der Aktions-Seite von Steam findet ihr zahlreiche weitere Bethesda-Spiele im Angebot. Mit an Bord sind legendäre Spiele wie Skyrim, Oblivion, Fallout: New Vegas, Fallout 3, The Evil Within und viele mehr.

Falls ihr noch weitere Spiele abstauben wollt oder im Bethesda-Sale nichts für euch dabei ist, empfehlen wir euch, in der Box oben nachzuschauen. Dort stellen wir zehn weitere reduzierte Spiele vor, die sich aktuell besonders lohnen. Außerdem findet ihr dort einen interessanten Artikel über die jüngsten Erfolge der Aktion Stop Killing Games, die sich gegen die Abschaltung von Spielen mit Online-Zwang einsetzt.