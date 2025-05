6 kostenlose Spiele: Bei Steam und Epic ist am Wochenende so viel gratis wie lange nicht mehr

Wie gewohnt schauen wir vor dem Wochenende nochmal nach, ob es gerade Gratis-Angebote gibt. Wenn wir was finden, schreien wir wie dieser Oger.

Wir kommen aus einem richtig fetten Spielefrühling. Anfang des Jahres erschienen haufenweise große Titel, wie etwa Kingdom Come 2, Doom: The Dark Ages oder Assassin's Creed Shadows. Und dann noch der ganze völlig unerwartete Kram! Mit Clair Obscur und Oblivion Remastered haben vorher sicher die wenigsten gerechnet.

Da kann es jetzt natürlich gut sein, dass eurer Geldbörse nur noch einige Staubfusel entweichen, wenn ihr sie auf den Kopf dreht. Wenn ihr am Wochenende aber trotzdem nichts zum Spielen habt oder mal was Neues ausprobieren wollt, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen! Es gibt gerade so viele Gratisangebote, wie seit über einem Monat nicht mehr.

Insgesamt habt ihr die Wahl aus sechs verschiedenen Spielen, wobei drei davon sogar für immer in eurer Bibliothek bleiben.

Der Geheimtipp des Wochenendes: House Flipper 2

3:10 House Flipper 2 zeigt, was der Renovier-Nachfolger alles verbessert

Autoplay

Genre: Simulation | Release: 14.12.2023 | Kostenlos spielen bis: 19. Mai 2025 Zum Spiel auf Steam

Da hat man mal Wochenende und will sich einfach nur entspannen, und plötzlich fragt ein Freund, ob man ihm beim Umziehen oder Renovieren helfen kann. Absoluter Alptraum. In House Flipper 2 wird aus dieser furchteinflößenden Vorstellung tatsächlich eine unterhaltsame Aktivität.

Das ganze Spiel dreht sich darum, dass ihr Häuser kauft, sie komplett von Hand umgestaltet und dann wieder verkauft. Alternativ könnt ihr auch kleinere Aufträge annehmen, wenn etwa nach einer heftigen Lan-Party das ganze Wohnzimmer nur noch aus Pizzaflecken besteht ... oder so.

Wände einreißen, Tapeten streichen, Teppich ausrollen, Fliesen legen oder Möbelschleppen bekommt in House Flipper 2 einen fast schon meditativen Charakter. Es dockt direkt an diesen kleinen Synapsen in eurem Gehirn an, die aus allen Rohren feuern, wenn komplettes Chaos einer neuen Ordnung weicht.

Völlig neu ist übrigens das große Koop-Update, das am 15. Mai einen Multiplayer ins Spiel brachte. Am Wochenende könnt ihr euch also mit euren Freunden zusammentun und ihnen bei ihrem Umzug helfen! Ach, Mist.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Legacy: Steel & Sorcery: Das PvPvE-Rollenspiel befindet sich seit Februar im Early Access und verfrachtet das Genre der Extraction-Shooter in eine Fantasy-Welt. Ihr wählt eine Klasse, stürzt euch ins Abenteuer und versucht mit so viel Loot wie möglich wieder zu türmen. Kostenlos spielen bis: 19. Mai bei Steam

Das PvPvE-Rollenspiel befindet sich seit Februar im Early Access und verfrachtet das Genre der Extraction-Shooter in eine Fantasy-Welt. Ihr wählt eine Klasse, stürzt euch ins Abenteuer und versucht mit so viel Loot wie möglich wieder zu türmen. Foundry: Ein ganz klassisches Fabrikspiel und Automatisierungsspiel, das im Fahrwasser von Factorio und Satisfactory schwimmt. Doch hier kommt auch noch eine gehörige Portion Minecraft hinzu, denn die ganze Voxel-basierte Welt könnt ihr in ihre Bestandteile zerlegen und in eurem Sinne wieder zusammensetzen. Kostenlos spielen bis: 19. Mai bei Steam

Ein ganz klassisches Fabrikspiel und Automatisierungsspiel, das im Fahrwasser von Factorio und Satisfactory schwimmt. Doch hier kommt auch noch eine gehörige Portion Minecraft hinzu, denn die ganze Voxel-basierte Welt könnt ihr in ihre Bestandteile zerlegen und in eurem Sinne wieder zusammensetzen.

1:43 Foundry - Die neue Fabrikbau-Sim ist unglaublich flexibel und anpassbar

Nubs! Arena: Wer dieses Wochenende komplett den Kopf ausschalten will und nach einer knalligen Berieslungen voller absurder kleiner Momente sucht, bekommt das mit diesem schnuckeligen Action-Brawler, in dem ihr euch mit bis zu 20 anderen kuscheligen Superkrieger anlegt. Kostenlos einsammeln und behalten bis: 16. Mai um 15 Uhr bei Steam

Wer dieses Wochenende komplett den Kopf ausschalten will und nach einer knalligen Berieslungen voller absurder kleiner Momente sucht, bekommt das mit diesem schnuckeligen Action-Brawler, in dem ihr euch mit bis zu 20 anderen kuscheligen Superkrieger anlegt. Happy Game: Der Titel mag nett klingen und im ersten Moment mit seinen vielen Smiley-Gesichtern auch so aussehen, doch dahinter verbirgt sich ein verstörendes Horrorspiel. Ihr müsst einem Jungen dabei helfen, aus drei furchteinflößenden Alpträumen zu entkommen. Kostenlos einsammeln und behalten bis: 22. Mai bei Epic

Der Titel mag nett klingen und im ersten Moment mit seinen vielen Smiley-Gesichtern auch so aussehen, doch dahinter verbirgt sich ein verstörendes Horrorspiel. Ihr müsst einem Jungen dabei helfen, aus drei furchteinflößenden Alpträumen zu entkommen. Dead Island 2: Der wohl größte Titel, den es am Wochenende gratis gibt. Ein mit haufenweise Action und noch mehr Zombies angefülltes Open-World-Abenteuer, in dem ihr mit eurem Charakter und seinen besonderen Fähigkeiten eine wahre Armee aus Untoten abfrühstückt. Kostenlos einsammeln und behalten bis: 22. Mai bei Epic

Der wohl größte Titel, den es am Wochenende gratis gibt. Ein mit haufenweise Action und noch mehr Zombies angefülltes Open-World-Abenteuer, in dem ihr mit eurem Charakter und seinen besonderen Fähigkeiten eine wahre Armee aus Untoten abfrühstückt.

Damit solltet ihr eine große Auswahl an möglichen Spielen haben, für die ihr am Wochenende keinen Cent hinlegen müsst. Achtet aber darauf, wie lang die Angebote gelten! Viele Spiele sind nur zeitweise gratis oder werden nur noch kurze Zeit verschenkt. Oftmals sind Spiele aber auch generell bei Steam reduziert, wenn gerade ein Gratis-Wochenende läuft.