Unter dem Radar: 5 unbekannte Steam-Spiele wollten wir euch schon immer mal empfehlen, jetzt sind sie im Sale

Auf Steam wütet gerade mal wieder der Summer Sale und stellt euch vor die Wahl aus abertausenden Spielen. Kein Wunder, dass man da am Ende gar nicht weiß, was man eigentlich kaufen soll. Aber keine Sorge, ihr habt ja uns.
Wir sind einmal durch die Redaktion gehuscht und haben ein paar Titel eingesammelt, die wir euch schon immer mal empfehlen wollten, aber nie so richtig dazu kamen.
Rollerdrome
- Genre: Action
- Release: August 2022
- Preis: 7,50 Euro (75 Prozent Rabatt)
Phil Elsner: Die einfachste Beschreibung für Rollerdrome wäre wahrscheinlich: Arcade-Shooter trifft Tony Hawk’s Pro Skater. In meinen ersten paar Runden schlitterte ich noch relativ planlos über Halfpipes und Anti-Personen-Minen, doch irgendwann machte es klick und die Kombination aus Schießen, Movement und Tricks entfaltete ihre volle Spieltiefe vor meinen Augen.
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