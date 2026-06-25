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Heute beginnt der gewaltige Steam Summer Sale 2026: Start-Uhrzeit, erste Angebote und alle wichtigen Infos

Am 25. Juni startet der große Steam Summer Sale. Wir verraten euch, wann's losgeht, wie lange der Sale dauert und enthüllen bereits einige der ersten Angebote.

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Jesko Buchs
25.06.2026 | 06:25 Uhr

Selten kann man beim »Sparen« so viel Geld ausgeben wie im Steam Summer Sale. Selten kann man beim »Sparen« so viel Geld ausgeben wie im Steam Summer Sale.

Draußen brennt die Sonne unnachgiebig vom Himmel, die Temperaturen liegen in weiten Teilen Deutschlands seit Tagen konstant über 30 Grad. Nach einem langen wechselhaften Frühjahr ist der Sommer jetzt unmissverständlich da. Ein Ende der Hitzewelle ist so schnell nicht in Sicht. Doch nicht nur vor der Haustür ist der Sommer endlich angekommen - auch auf Steam steigt jetzt eine richtig große Sommerparty.

Der Steam Summer Sale ist neben dem großen Weihnachts-Sale alljährlich die größte Rabattaktion in Valves Spiele-Shop. Unzählige Titel sind mächtig reduziert, die meisten davon stärker als bei allen anderen Sales. Ein guter Zeitpunkt also, um mal so richtig auf der Wunschliste aufzuräumen und für kleines Geld einige gute Schnapper zu machen.

Und das Allerbeste: Los geht es mit dem Summer Sale schon heute. Wir haben in dieser Übersicht die wichtigsten Infos zum Summer Sale zusammengestellt und verraten euch außerdem bereits einige der ersten bekannten Angebote.

Video starten 1:13 Der riesige Steam Summer Sale startet diesen Donnerstag - wir kennen schon jetzt 18 Spiele im Angebot

Startzeit: Wann startet der Steam Summer Sale 2026?

Der Steam Summer Sale startet am Donnerstag, dem 25. Juni 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Sämtliche anderen Sales und Angebote enden morgen zum Summer Sale. Zum Start kann es aufgrund des Andrangs zu Serverschluckauf kommen; der Sale an sich sollte allerdings püntklich losgehen.

Ende: Wie lange dauert der Steam Summer Sale 2026?

Der Sommer Sale dauert wie in den Vorjahren exakt zwei Wochen. Das bedeutet, die Rabattaktion endet in diesem Jahr am 9. Juli um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Welche Spiele sind im reduziert?

So genau lässt sich Steam beim Summer Sale vorab nicht in die Karten schauen. Der Trailer zum Sale (siehe oben) verrät allerdings schon einige erste Angebote. Insgesamt dürft ihr damit rechnen, dass weite Teile des Steam-Katalogs drastisch im Preis reduziert sind. Behaltet also auf jeden Fall eure Wunschliste im Auge!

Diese Angebote verrät der Sale-Trailer:

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Unsere heißen Tipps

Jetzt wäre also eine gute Gelegenheit, euch noch The Witcher 3 samt der bisherigen beiden DLCs zu sichern, bevor im nächsten der frisch angekündigte DLC Songs of the Past erscheint. Wenn ihr statt im Mittelalter lieber in der Moskauer U-Bahn scheußliche Monster und Mutanten jagt, dann solltet ihr mal einen Blick auf Metro 2033 werfen. Der Shooter versetzt euch in die russische Hauptstadt nach einem Atomkrieg.

In Ghostwire: Tokyo - einer persönlichen Empfehlung von Autor Jesko Buchs - legt ihr euch dagegen in der japanischen Hauptstadt mit Geistern und Dämonen aus der fernöstlichen Mythologie an. Wer lieber ins Weltall will, kann mit No Man's Sky und Astroneer nach Herzenslust fremde Welten erkunden. Ihr merkt schon: Beim großen Steam Summer Sale ist für jeden Spiele-Geschmack etwas dabei.

Ob es bei diesem Summer Sale erneut die beliebten Trading Cards geben wird, ist indes aktuell noch nicht bekannt. Haltet also am besten um 19:00 Uhr auf Steam die Augen offen und die Kreditkarte bereit.

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